Inget stopp för biltrafik på torget – av hänsyn till handeln

Torget i Vimmerby kommer inte stängas av för trafik. Foto: MostPhotos

Det har varit en debatt under våren. Flera förslag har inkommit till kommunen om att stänga av torget för biltrafik. Nu har kommunfullmäktige satt ned foten.

Den här vintern och våren har det blossat upp en debatt om det ska vara tillåtet med biltrafik på torget i Vimmerby. Flera förslag har inkommit till kommunen i ämnet och flera instanser har fått yttra sig.

Vid det senaste fullmäktigesammanträdet var två medborgarförslag framme vid beslut. En kommuninvånare hade föreslagit att torget skulle stängas av för fordonstrafik under sommaren på grund av att "ingen håller hastigheten" och att olycksrisken när barn springer fram och tillbaka mellan lekytorna är stor.

"Jag får frågan i stort sett varje dag varför det inte är avstängt. Argumentet att handlarna inte får kunder om det stängs av är nonsens", skrev förslagsställaren.

En annan kommuninvånare ville att torget skulle vara helt avstängt vid alla event och att det skulle vara stängt för biltrafik hela sommaren.

"Säkerheten för människorna borde gå i första hand", skrev man.

Handeln var emot

Naturligtvis jublade inte direkt Vimmerby Handel över dessa förslag. Nu har kommunfullmäktige valt att anse dessa förslag besvarade med hänvisning till ett pågående arbete med torget.

"En fullständig avstängning av torget skulle kraftigt begränsa tillgänglighet och riskera handelns försäljning, vilket tydligt framgår av Vimmerby Handels yttrande. Samtidigt är behovet av åtgärder som sänker hastigheten och prioriterar gående väl underbyggt av Stadshotellets och andra remissinstansers synpunkter. Beslutet grundas därför på en avvägning mellan trafiksäkerhet och stadens tillgänglighet och näringslivets intressen", skriver man i motiveringen.

Att Sommartorget redan är utpekat som gångfartsområde innebär att fordon måste hålla låg hastighet och att gående prioriteras, enligt kommunen. Att grinden vid Stadshotellet används för att begränsa genomfartstrafik under högtrafikperioder fyller sin funktion anser man och bidrar till trygghet för både besökare och barn samt att handeln behåller tillgänglighet och parkering nära sina verksamheter.

Ingen politiker valde att yppa något i samband med beslutet.