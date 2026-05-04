Tränarstaben i VIBK klar: ”Känns mycket stabilt”

Patrik Revelj är klar för huvudtränarrollen i Vimmerby IBK. Nu meddelar division 2-klubben hur den övriga ledarstaben kommer se ut.

Efter en motig säsong i botten av division 2 har Vimmerby IBK gjort klart med en ny huvudtränare till kommande säsong. 55-årige Eksjöbon Patrik Revelj ser fram emot att lotsa Vimmerby IBK på vägen framåt.

"Det ska bli riktigt kul och spännande att se hur vi kan utveckla Vimmerbys herrlag. Målet är att placera oss på den övre halvan av tabellen i H2 och jag är övertygad om att spelarna också vill dit. Sportgruppen i Vimmerby har gjort ett bra jobb och presenterade stommen av laget samt övrig ledarstab för mig. Det gjorde att jag valde att tacka ja till att gå in som huvudtränare”, sa Patrik Revelj när han presenterades under förra veckan.

Han kommer vid sin sida ha Michael Elmér och Ricky Svaxholm som assisterande tränare och Joakim Trawtschenko och Teo Persson som materialförvaltare.

Staben har påbörjat planeringsarbetet och försäsongsträningen startar tisdagen den 12 maj.

”Med stort nöje kan jag konstatera att ledarstaben innehåller en bra mix av erfarenhet och ledarskap. Det känns mycket stabilt”, säger ordförande Linda Södergren i en kommentar till klubbens sociala medier.