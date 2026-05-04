Sillysvep: Kelleher till Leksand och stjärnbacken lämnar AIK

Tyler Kelleher, som öst in poäng i slutspelet de senaste säsongerna, byter Modo mot Leksands IF.
Det värvas friskt i Hockeyallsvenskan. Här kommer ett svep över några av spelarna som bytt klubbar de senaste dagarna.
- Tyler Kelleher – från Modo till Leksand. Den poängstarke forwarden har spelat upp både Brynäs IF och Djurgårdens IF i SHL de senaste säsongerna, men det gick inte vägen med Modo. Nu är han klar för Leksands IF.
- Tyler Vesel – från Brynäs till AIK. Värvningsbomben av Robin Kovacs från Linköping gick i stöpet i sista stund efter att parterna inte kommit överens om detaljer i kontraktet. Nu har AIK ändå plockat in ett meriterat nyförvärv i form av Tyler Vesel från Brynäs. Den amerikanske centern har tidigare öst in poäng i Hockeyallsvenskan med Björklöven, HV71 och Brynäs.
- Oliver Tärnström – från AIK till Mora. Med tio poäng gjorde 23-åringen en betydligt sämre säsong poängmässigt än 2024/2025 (24 poäng) och lämnar nu Stockholm för Dalarna.
- Ludwig Warg – från Troja-Ljungby till Nybro Vikings. Mitt-i-säsongen-värvning från Hockeyettan som svarade för tre mål på fem matcher i kvalet. Trots degraderingen blir 24-åringen kvar i Hockeyallsvenskan.
- Simon Åkerström – lämnar AIK. Samtidigt som AIK förstärker med Vesel tappar klubben offensivt skicklige Simon Åkerström som svarat för 37 poäng två säsonger i rad.
- Kalle Johansson – lämnar Östersund. Publikfavoriten med förflutet i Vimmerby Hockey 2016/2027 har tackat för sig i moderklubben.
- Wiggo Nordström – lämnar Nybro. Lånades ut till Hudiksvall under säsongen där han öste in poäng både i grundserien och i slutspelet. Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Nybro.
Även på tränarfronten händer det saker. Troja-Ljungbys Jens Gustafsson, som fick sparken som tränare och sedan återvände som klubbdirektör och sportchef, är klar som huvudtränare för nykomlingen Visby/Roma.