Sillysvep: Kelleher till Leksand och stjärnbacken lämnar AIK

Tyler Kelleher, som öst in poäng i slutspelet de senaste säsongerna, byter Modo mot Leksands IF. Foto: Bildbyrån

Poängmaskinerna Tyler och Tyler har skrivit på för nya klubbar. Kelleher byter Modo mot Leksand medan Vesel lämnar Brynäs för AIK. Samtidigt står det klart att klubbens värvningsbomb av Robin Kovacs stoppas.

Det värvas friskt i Hockeyallsvenskan. Här kommer ett svep över några av spelarna som bytt klubbar de senaste dagarna.

Tyler Kelleher – från Modo till Leksand. Den poängstarke forwarden har spelat upp både Brynäs IF och Djurgårdens IF i SHL de senaste säsongerna, men det gick inte vägen med Modo. Nu är han klar för Leksands IF.

Tyler Vesel – från Brynäs till AIK. Värvningsbomben av Robin Kovacs från Linköping gick i stöpet i sista stund efter att parterna inte kommit överens om detaljer i kontraktet. Nu har AIK ändå plockat in ett meriterat nyförvärv i form av Tyler Vesel från Brynäs. Den amerikanske centern har tidigare öst in poäng i Hockeyallsvenskan med Björklöven, HV71 och Brynäs.

Oliver Tärnström – från AIK till Mora. Med tio poäng gjorde 23-åringen en betydligt sämre säsong poängmässigt än 2024/2025 (24 poäng) och lämnar nu Stockholm för Dalarna.

Ludwig Warg – från Troja-Ljungby till Nybro Vikings. Mitt-i-säsongen-värvning från Hockeyettan som svarade för tre mål på fem matcher i kvalet. Trots degraderingen blir 24-åringen kvar i Hockeyallsvenskan.

Simon Åkerström – lämnar AIK. Samtidigt som AIK förstärker med Vesel tappar klubben offensivt skicklige Simon Åkerström som svarat för 37 poäng två säsonger i rad.

Kalle Johansson – lämnar Östersund. Publikfavoriten med förflutet i Vimmerby Hockey 2016/2027 har tackat för sig i moderklubben.

Wiggo Nordström – lämnar Nybro. Lånades ut till Hudiksvall under säsongen där han öste in poäng både i grundserien och i slutspelet. Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Nybro.

Även på tränarfronten händer det saker. Troja-Ljungbys Jens Gustafsson, som fick sparken som tränare och sedan återvände som klubbdirektör och sportchef, är klar som huvudtränare för nykomlingen Visby/Roma.