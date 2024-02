Mello-bandet kommer också till Vimmerby

Sedan släppet av sitt hyllade album "Rise and Shine" har Smash Into Pieces skapat sig ett stort namn och turnerat världen över. Förra året blev man trea i Melodifestivalen med låten "Six feet under".

Nu är man också nyblivna finalister i årets "Mello" med låten "Heroes are calling". Under fredagen blev det klart att man kommer till Eksjö Stadsfest den 31 augusti.

Men innan dess kommer man till Vimmerby. Den 17 juli uppträder rockgruppen på Hotell Ronja.

"Publiken bjuds på en helkväll av både gammalt och nytt material. Bandet bjuder på en full konsertupplevelse och möjlighet att träffa dem efteråt, ta foton och få autografer", skriver arrangören CMG.