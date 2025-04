Bitterljuv punk och kaxig disco på Eksjö Stadsfest

Tears of the Fatman ska spela på Eksjö stadsfest i sommar. Foto: Pressbild

Punkrockbandet Tears of Fatman mixar postpunk, rock ’n’ roll, boogie och till vad de själva kallar för "Dysfunctional Disco". Under våren 2023 släppte de sitt chart-toppande debutalbum, “Hits for fat kids”. Innan albumet har bandet släppt flera uppmärksammade singlar samt sin debut-EP, som innehöll låtar som “Funky Trouble” och “Broken Beat”, som satte tonen för deras kaxiga stil.

”Inspirerade av artister som Prince och Bowie skapar Tears of the Fatman musik som både är nostalgisk och nyskapande – en tidsresa med extra allt. Punkrock har sällan varit så uppkäftigt och roligt som när det kommer från Tears of the Fatman!” skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

”Kompromisslöst ös”

Sedan 2009 har Göteborgsgruppen Trubbel gått sin egen väg, långt från skivbolag och putsad yta. Istället har de bjudit publiken på ett svängigt, stökigt och högst älskvärt ångestskrik i dur, levererat med gitarr, bas, trummor och män i korta jeansshorts.

"Med bitterljuv punk och sylvassa texter som alltid leder till allsång, levererar Trubbel ett kompromisslöst ös", lovar arrangörerna.



”Trubbel är inte här för att passa in – Trubbel är här för att höras. Vill du ha ordning och reda? Då är det inte hit du ska. Men vill du känna något på riktigt? Då vet du vad som gäller.”