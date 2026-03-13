Stadsfesten bokar länets indiesensation

Eksjö stadsfest fortsätter att släppa akter. Nu är det klart att Nybrobandet Avantgardet dyker upp.

År 2015 bildade Rasmus Arvidsson och Patrik Åberg bandet Avantgardet. De två barndomsvännerna släppte 2016 sin debutplatta "För många dyra skor och döda ögon" och där någonstans sätts stenarna i rullning.

Med tio album, ett samlingsalbum, flera Grammisnomineringar och hundratals livespelningar bakom sig har Avantgardet blivit lika självklar på stora festivaler som i svettiga källarlokaler.

De är kända för sina starka liveframträdanden och sin intensiva och uppriktiga musik. Deras låtar kännetecknas av starka melodier, personliga berättelser och samhällsskildrande texter som speglar både livets ljusa och mörka sidor.

Det finns också en starkare berättelse bakom musik. På mindre än tre år gick Rasmus Arvidsson från ett liv i missbruk till att stå på scen som hyllad artist. En resa som skett helt utan stöd från skivbolag eller musikbranschen, men som ändå har lett till att Avantgardet funnit sin plats på den svenska musikscenen.

I år blir Eksjö stadsfest den 28 och 29 augusti.