Pernilla Wahlgren kommer till stadsfesten i Eksjö

Hon har underhållit svenska folket i fyra decennier. Nu kommer Pernilla Wahlgren till stadsfesten i Eksjö.

Som fyraåring stod Pernilla Wahlgren på scenen för första gången. Debutalbumet släpptes 1985 och innehöll bland annat den stora melodifestivalhiten "Piccadilly Circus" och sedan dess har hon deltagit i Melodifestivalen fem gånger, släppt nio studioalbum och spelat på ett stort antal teaterscener runt om i landet.

"Meritlistan är sannerligen imponerande. Utöver musiken och teatern har Pernilla sin egen dokusåpa Wahlgrens Värld, leder Allsång på Skansen, vunnit en lång rad priser, sommarpratat i Sveriges Radio P4 och är en del av den populära podcasten Wahlgren & Wistam", skriver Eksjö Stadsfest i ett pressmeddelande.

Nu står det klart att hon kommer till sommarens stadsfest.

"Pernilla Wahlgren är en av Sveriges mest folkkära och älskade artister – och vi är otroligt stolta och glada över att kunna välkomna henne till årets stadsfest".