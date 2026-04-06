06 april 2026
Pernilla Wahlgren kommer till stadsfesten i Eksjö

Pernilla Wahlgren kommer till sommarens stadsfest. Foto: Pressbild

NÖJE 04 april 2026 09.36

Hon har underhållit svenska folket i fyra decennier. Nu kommer Pernilla Wahlgren till stadsfesten i Eksjö. 

Som fyraåring stod Pernilla Wahlgren på scenen för första gången. Debutalbumet släpptes 1985 och innehöll bland annat den stora melodifestivalhiten "Piccadilly Circus" och sedan dess har hon deltagit i Melodifestivalen fem gånger, släppt nio studioalbum och spelat på ett stort antal teaterscener runt om i landet.

"Meritlistan är sannerligen imponerande. Utöver musiken och teatern har Pernilla sin egen dokusåpa Wahlgrens Värld, leder Allsång på Skansen, vunnit en lång rad priser, sommarpratat i Sveriges Radio P4 och är en del av den populära podcasten Wahlgren & Wistam", skriver Eksjö Stadsfest i ett pressmeddelande.

Nu står det klart att hon kommer till sommarens stadsfest.

"Pernilla Wahlgren är en av Sveriges mest folkkära och älskade artister – och vi är otroligt stolta och glada över att kunna välkomna henne till årets stadsfest".

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Relaterade inlägg

Stadsfesten bokar länets indiesensation
Kultband och efterlängtad comeback klara för Stadsfesten
Mello-favorit bokad till sommarens folkfest
Klara för Melodifestivalen – och Eksjö Stadsfest
Stadsfesten lever vidare – satsar på att anställa inför 2026

