20 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • Kultband och efterlängtad comeback klara för Stadsfesten

    De har varit borta från rampljuset i över ett decenium. Nu gör Calaisa comeback och uppträder på Eksjö Stadsfest. Foto: Pressbild

  • Kultband och efterlängtad comeback klara för Stadsfesten

    Franska Trion är också klara för stadsfesten. Foto: Jacqueline Hellman/Pressbild

Kultband och efterlängtad comeback klara för Stadsfesten

KULTUR 20 februari 2026 16.00

Eksjö stadsfest fyller på artistlistan. Nu står det klart att både Franska Trion och Calaisa uppträder under festivalen den 28–29 augusti.

Annons:

Arrangörerna fortsätter att presentera akter till sommarens stadsfest och nu är ytterligare två namn officiella.

Först ut är Franska Trion.  De bildades 2002 och fick ett ett bredare genombrott när de medverkade som husband i SVT:s På spåret. Sedan dess har de fortsatt att turnera och släppa musik. Musiken beskrivs som blandning av rock, blues och jazz, men gruppen rör sig fritt mellan olika uttryck.

”Kultförklarade Franska Trion har med en långsam och stadig takt lagt beslag på svenska folkets hjärtan”, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Några av deras mest kända låtar är In i din famn, Tillbaka i grått och Empty Space.

”Texterna är djupt personliga, men träffar ändå mitt i prick för alla som någon gång känt sig lite trasiga, lite levande – eller kanske bara väldigt mänskliga.”

Calaisa gör comeback

Även Calaisa är klara för festivalen. Gruppen slog igenom i början av 2000-talet. Debutalbumet sålde guld och uppföljaren gav dem en Grammisnominering 2009. De har dessutom uppmärksammats internationellt och turnerat med flera stora artister som Simply Red, LeAnn Rimes och Céline Dion.

”Tänk dig en unik blandning av americana och country med influenser från Allison Krauss, The Beatles, Sheryl Crow och Joni Mitchell - det är Calaisa!” skriver arrangörerna.

Efter att ha varit borta från rampljuset i över ett decennium är gruppen nu tillbaka med ny musik och en rikstäckande turné under 2026. Ett av stoppen blir på Eksjö Stadsfest.

Annons:

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Mello-favorit bokad till sommarens folkfest
Klara för Melodifestivalen – och Eksjö Stadsfest
Stadsfesten lever vidare – satsar på att anställa inför 2026
Nu är packet klart för festivalen – "Kärt och energifyllt återseende"
Ödet kallar – klassiska popbandet till Eksjö stadsfest

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt