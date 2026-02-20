Kultband och efterlängtad comeback klara för Stadsfesten

De har varit borta från rampljuset i över ett decenium. Nu gör Calaisa comeback och uppträder på Eksjö Stadsfest. Foto: Pressbild

Eksjö stadsfest fyller på artistlistan. Nu står det klart att både Franska Trion och Calaisa uppträder under festivalen den 28–29 augusti.

Arrangörerna fortsätter att presentera akter till sommarens stadsfest och nu är ytterligare två namn officiella.

Först ut är Franska Trion. De bildades 2002 och fick ett ett bredare genombrott när de medverkade som husband i SVT:s På spåret. Sedan dess har de fortsatt att turnera och släppa musik. Musiken beskrivs som blandning av rock, blues och jazz, men gruppen rör sig fritt mellan olika uttryck.

”Kultförklarade Franska Trion har med en långsam och stadig takt lagt beslag på svenska folkets hjärtan”, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Några av deras mest kända låtar är In i din famn, Tillbaka i grått och Empty Space.

”Texterna är djupt personliga, men träffar ändå mitt i prick för alla som någon gång känt sig lite trasiga, lite levande – eller kanske bara väldigt mänskliga.”

Calaisa gör comeback

Även Calaisa är klara för festivalen. Gruppen slog igenom i början av 2000-talet. Debutalbumet sålde guld och uppföljaren gav dem en Grammisnominering 2009. De har dessutom uppmärksammats internationellt och turnerat med flera stora artister som Simply Red, LeAnn Rimes och Céline Dion.

”Tänk dig en unik blandning av americana och country med influenser från Allison Krauss, The Beatles, Sheryl Crow och Joni Mitchell - det är Calaisa!” skriver arrangörerna.

Efter att ha varit borta från rampljuset i över ett decennium är gruppen nu tillbaka med ny musik och en rikstäckande turné under 2026. Ett av stoppen blir på Eksjö Stadsfest.