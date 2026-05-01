Mariannelundsbandet klart för stadsfesten i Eksjö

Eksjö stadsfest tar allt mer form. Nu står det klart att två lokala coverband kommer till festivalen sista helgen i augusti.

År 2000 var det dags för hemvändarhelg i Mariannelund. Jörgen Stjernberg och Johan Zedig satte då ihop ett coverband för en kväll.

Nu 26 år senare kommer de till Eksjö stadsfest.

Utöver de två nämnda finns Peter Lockström och Mikael Wiktorsson i bandet.

"Redan från första repet var kemin omedelbar! Samma humor, samma musikaliska rötter, samma referenser och samma kärlek till scenen. Det som började som ett tillfälligt projekt blev en grupp som fortfarande, över två decennier senare, står stadigt tillsammans", skriver Eksjö stadsfest.

Hunky Dory, som bandet heter, har en förkärlek för The Rolling Stones, The Beatles, Rod Stewart, Elvis Presley, Queen och The Ark.

"Hunky Dory garanterar att detta är något av det bästa man kan se live. Det är kemi, kärlek och känsla", skriver stadsfesten.

"Med samma glöd"

Popoeran, som bildades i ett skyddsrum i centrala Eksjö 1986, har varit på varje pub, restaurang och scen på Höglandet. Nu kommer de till Eksjö stadsfest i samband med sitt 40-årsjubileum.

"Med samma glöd och ungefär samma nivå av spontanitet är de redo att återigen leverera sina karakteristiska versioner. När stadsfesten drar igång är det bara att spänna fast sig. Det blir högt, det blir snabbt och det blir allt annat än förutsägbart", skriver arrangören.