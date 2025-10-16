Späckat program när litteraturfestivalen intar Vimmerby

Argus Jass Group är en av akterna i den populära poesibaren på lördagskvällen. Foto: Tess Hartikka

På lördag är det dags för sjätte upplagan av Vimmerby Berättar. Årets tema är ”En plats på jorden” och många intressanta gäster kommer till biblioteket.

Intresset verkar stort inför årets festival. Poesibaren på Vimmerby Stadshotell har varit slutsåld sedan två veckor tillbaka och gästas bland annat av poeten och filmskaparen Lukas Moodysson.

– Det känns jättebra givetvis. Vi har gott om spännande intressanta namn, en bra blandning på litteratur och ämnen. Poesibaren har sålt slut och det vittnar om ett högt intresse. Många har hört av sig och varit intresserade och det bådar gott. Jag tror det blir fullt på biblioteket också, det är två scener där och jag utgår från att man behöver vara i god tid om man vill ha en sittplats, berättar projektledaren Caroline Klintefelt.

”Håller fanan högt”

Vimmerby Berättar arrangeras av Litteraturnod Vimmerby, Region Kalmars plattform för litteratur. Årets upplaga är den sjätte i ordningen.

– Vi har haft lite olika form, men sedan 2022 har vi kört en heldag. Allting är i utveckling och förbättring, men på något sätt kommer vi köra nästa år också. I år är alla övriga punkter förutom poesibaren på biblioteket. Tidigare har vi haft lite olika platser.

Klintefelt anser att festivalen är ett viktigt inslag för kulturlivet i Vimmerby.

– Det betyder att Vimmerby håller fanan högt som litteraturstad. Människor får ännu en anledning att komma hit, människor här och runtomkring får ta del av ett kvalitetsprogram som lyfter läsning och intressanta frågor. Man får en rolig dag.

Flera lokala karaktärer deltar

Temat för året är ”En plats på jorden”.

– Det är utgångspunkten för många punkter som är inbokade. Vad är en plats, vad betyder en plats för en författare, vad betyder det att tvingas lämna en plats och så vidare. Det är frågor vi kommer röra oss kring.

Bland gästerna finns såklart många författare. Från lokalområdet deltar Per Helge, Mattias Eliasson, Rebecka Fredriksson, Argus Jass Group och Pia Eriksson. Även artisten Amena, som är skrivambassadör för unga i länet, finns med under vinjetten Ung scen.

Het debatt om landets kulturkanon

Astrid Lindgren är såklart med på ett hörn. Sara Villius, Jenny Bergman och Matilda Gunnarsson Rathsman och Elin Karlsson samtalar om platser i Astrid Lindgrens berättelse och dess betydelse för deras egna författarskap.

Anita Goldman deltar i en diskussion med Rebecka Fredriksson och det finns förutsättningar för en del hetta när journalisten Emanuel Karlsten intervjuar Lars Trägårdh, som lett det relativt utskällda arbetet med Sveriges kulturkanon.

Det finns också flera arrangemang som riktar sig till barn, bland annat pjäsen Resväskan.

– Som projektledare så tycker att alla behöver lyftas fram. Diskussionen om kulturkanon tror jag att många kommer tycka är spännande och det blir frågor från publiken också, säger Carolina Klintefelt.