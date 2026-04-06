Tre författare gästar Vimmerby – får fri vistelse här

Varsin vecka har de tre författarna fått i Vimmerby tack vare programmet AiR Vimmerby. Katarina Strömgård och Caroline Cabot har redan varit här och nästa vecka kommer barnboksförfattaren Kristina Sigunsdotter.

Artist in Residence, AiR Vimmerby, är ett program som ger författare och forskare med anknytning till barnkultur möjlighet till en veckas fri vistelse som en möjlighet att avsätta tid för konstnärlig eller forskningsanknuten fördjupning.

I programmet ingår resa, boende på Villa Vimmerby och arvode för ett offentligt framträdande samt en specialanvisning på Astrid Lindgrens barndomshem Näs.

Tre författare har nu gästat eller gästar Vimmerby en vecka var tack vare programmet. Först ut var Katarina Strömgård som i ett författarsamtal på biblioteket den 25 mars berättade om sitt arbete med att skapa bilderböcker. Hon är även illustratör av andras texter som bilderboksskapare med både text och bild.

Katarina har också arbetat inom spelbranschen och berättade om hur hon var med och skapade de första digitala spelen byggda på böckerna Ronja Rövardotter och Loranga, Masarin och Dartanjang.

Julkalenderexperten här

Den här veckan gästas man av Caroline Cabot som vid ett författarsamtal den 1 april berättade om sin bok om svenska julkalendrar och även om sitt pågående projekt om platser som har betydelse i Astrid Lindgrens berättelser och filmer.

Caroline Cabot gjorde en resa i Astrid Lindgrens fotspår förra sommaren och skrev reportage om det i Vimmerby Tidning.

Vårens sista gäst är barnboksförfattaren Kristina Sigunsdotter, som har sin vistelse i Vimmerby nästa vecka. Då blir det ett författarsamtal på biblioteket den 8 april. Kristina har tidigare skrivit både bilderböcker och barnromaner, och fick Augustpriset 2020 för sin bok Humlan Hanssons hemligheter.

"Intressant att få en fläkt"

Den här våren är hon aktuell som författare till en ny version av Elsa Beskows klassiker Tomtebobarnen. En debatt om nytolkningar av klassiker har blossat upp. Utöver Elsa Beskow handlar det exempelvis om flera av Astrid Lindgrens verk, inte minst Pippi Långstrump och Tove Janssons berättelse om Mumintrollen.

Förlag som ger ut de nya versionerna talar om vikten att hålla ett kulturarv vid liv för nya generationer medan kritiker menar att berättelserna vattnas ur och förlorar sin unicitet.

– Det blir intressant att få en fläkt av det här viktiga samtalet till Vimmerby. Det är en viktig diskussion och vi ser fram emot att få vara delaktiga i denm säger Anna Mellergård, verksamhetsledare på Litteraturnod Vimmerby som står bakom AiR Vimmerby och arrangerar författarsamtalet.