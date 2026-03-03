Hon får årets författarstipendium: "Oerhört hedrad och glad"

Det fjärde författarstipendiet har delats ut av Litteraturnod Vimmerby. Det går i år till Karin Dahan från lilla Rinkaby utanför Rinkabyholm.

Författaren Karin Dahan fick ta emot priset, som är på 50 000 kronor, vid en utdelning på stadsbiblioteket i Kalmar.

Så här löd motiveringen från juryn:

"Med ett rappt och egensinnigt språk ser vi en stor potential hos författaren att även utveckla dramaturgin. Ensamheten under en klassresa accentueras av att alla telefoner samlas in och läggs undan i en låda. Gemenskap och samarbete verkar vara huvudpersonens enda framkomliga väg att återfå kontrollen över sin mobil. Det finns både en drastisk humor och en mörkare botten i den här berättelsen som vi tror kan bära ända fram till ett fullbordat manus", skriver man.

– Jag känner mig oerhört hedrad och glad, och väldigt tacksam över den här chansen att få bredda mitt arbete som författare, säger Karin Dahan.

Planerar en kupp

Hon har i grunden en utbildning från Fashion Institute of Technology New York och har i tio års tid arbetat som inköpare i modebranschen. Under sin föräldraledighet upptäckte hon skrivandet och bestämde sig för att satsa på det i stället.

Totalt har hon skrivit fyra vuxenromaner och arbetar just nu med ett humoristiskt manus för läsåldern nio till tolv år. Mobilkuppen heter det och är också det manus hon får stipendet för.

– Det handlar om en tolvåring som planerar en kupp för att rädda sin mobil under en mobilfri klassresa. Men egentligen handlar boken om att våga ta plats, även när det känns läskigt.

"En ynnest"

Stipendet kommer hon nu att använda till att ge barnboksmanuset den tid och fokus som behövs för att det ska bli riktigt bra.

– Det är en investering i både berättelsen och i modet att fortsätta satsa på denna idé, säger Karin Dahan.

Juryn har bestått av Malin Eriksson Sjögärd som är författare och lektor i kreativt skrivande på Linnéuniversitet, Mats Kempe med samma titlar samt Eva Forssell, som är bibliotekschef på Borgholms bibliotek.

– Vi är oerhört glada över att få dela ut årets stipendium till Karin Dahan. Nu har vi några års erfarenhet och kan se att stipendiet verkligen har uppmuntrat de författare som har fått det att fokusera på konstnärlig utveckling och att komma vidare i sina författarskap. Det är en ynnest att få vara med och bidra till detta, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby, som står bakom länets författarstipendium.

De tidigare mottagarna av priset är Elin Karlsson från Nybro, Emil Haskett från Tuna och Sofia Hedman från Kalmar.