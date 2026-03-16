Så ska Litteraturnoden utvecklas – kan bli aktuellt med ytterligare tjänst

Litteraturnod Vimmerby har funnits sedan 2019. Nu pekar en ny rapport ut hur man ska fortsätta utveckla verksamheten. – Vi kanske inte får en ny tjänst jättesnart, men vi måste börja med vår organisation och visa att vi som kommun står bakom det, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

För sju år sedan hade Vimmerby kommun en dialog med Region Kalmar län och därefter tog kommunen beslut om att ta på sig litteraturutvecklingsuppdraget i regionen.

Av den förstudie som då gjordes har nu i princip allt nu genomförts, enligt verksamhetsledaren Anna Mellergård.

– Nu är frågan vad som är nästa steg. Vår styrgrupp bestämde sig då för att göra en ny utredning, säger hon.

Den frilansande konsulten Eric Sjöström, som jobbar med kulturfrågor, har nu gjort en rapport om Litteraturnodens fortsatta verksamhetsutveckling och finansiering.

– Vi sökte med ljus och lykta efter rätt person och är glada för att Eric tog sig an uppgiften. Med rapporten i hand har vi många idéer, utmaningar och möjligheter framför allt.

Förslag till fokusområden

Det är regionen och staten, de senare genom kulturrådet, som finansierar verksamheten och Vimmerby kommun som har i uppdrag att genomföra den.

Litteraturnodens uppdrag för tidsperioden 2025 till 2028 är att skapa litterära arrangemang och författarbesök i hela länet, lyfta barnlitteraturen som konstform, arbeta för nya berättelser för barn och unga i tvärkonstnärliga möten i regionsamverkan och förbättra villkoren för litterära upphovspersoner i länet. Totalt har Litteraturnoden cirka 60 samverkansparter.

Konsulten har tagit fram förslag till fokusområden framåt och det han sätter överst är att aktivera och sprida lust hos barn och unga att skriva och läsa i länet.

Litteraturnoden har bland annat en skrivambassadör i tidigare Idol-deltagaren Amena Alsameai och med det är man först i Sverige.

– Hon bor här och är en inspiratör för barn och unga, säger Eric Sjöström.

Bland annat har man också skrivsommar, feriepraktik som författare, Den stora läsutmaningen och läslov i sin verksamhet. Nu menar konsulten att nästa steg är att stödja ännu fler litterära arrangemang, öka kunskapen om yttrandefrihet och konstnärlig frihet, få fler röster att höras.

– Det finns tankar om att samverka med Fryshuset, som finns på tre orter i länet. Det handlar också om att öka kunskap och utveckla aktiviteter kring ALMA-priset och lyfta starka röster för unga.

Haft möte med Astrid Lindgrens Vimmerby AB

Ett annat fokusområde han lyfter är att stärka möjligheten för att fler ska kunna leva på sitt yrke som författare.

– Det regionala författarstipendiet är något av det mest effektiva och ett billigt sätt att stödja kulturarbetare. Vimmerby berättar, regionens författarfestival som ägt rum sedan 2019, kommer växa och utvecklas ännu mer.

Det undersöks också om man kan få till en ökad samverkan med Astrid Lindgrens Vimmerby AB.

– Vi kommer från ett möte med vd:n där som tyckte att det lät jättespännande med ett utökat samarbete. Man såg positivt på det och det blir roligt att se vad det kan bli av det.

I princip leds verksamheten av två personer, verksamhetsledaren Anna Mellergård och kommunikatören och projektkoordinatorn Carolina Klintefelt, samt av en politisk styrgrupp som utgörs av Lars Johansson (V), Peter Högberg (S) och Ola Hammarbäck (KD).

Intäkterna och kostnaderna ligger båda på cirka 3,3 miljoner kronor.

– Kommunen går inte in med fysiska pengar. Kommunens bidrag motsvarar 14 procent av intäkterna och utgörs av kostnaderna för lokal här och viss administrationskostnad som kommer tillbaka till kommunen. De facto har Vimmerby kommun ingen kostnad för Litteraturnoden.

Behövs mer politisk förankring

Konsulten Eric Sjöströms rekommendationer är att regionen bör stärka bemanningen av organisationen.

– Många andra har projektledare eller utvecklare och man bör ha en person som jobbar med fokus på barn och unga. Det är också rimligt att Litteraturnoden får. Från statligt håll är det mycket fokus på läsfrämjande insatser nu. Det går inte bra vad gäller läsandet eller läskunnigheten i unga åldrar. Så regionen bör skjuta in mer fria pengar.

Han anser även att kommunens politiker bör bli mer involverade.

– Det är en för viktig verksamhet för att inte passera fullmäktige. Det behövs ännu mer politisk förankring och jag föreslår att man ska ändra styrningsmodell. Nu blir det en förvaltning för kultur, fritid och teknik och då kommer det finnas en förvaltningschef där som kan ta hand om formalia kring verksamheten och en nämnd som tar hand om frågorna i förvaltningen. Då kan den politiska styrgruppen avvecklas.

Han tycker också att man kan titta på hur man agerat med Det fria ordets hus i Växjö.

– Där växlar man upp kommunala och regionala medel och har ett kreativt tänkande, där man delar på tjänster.

Anna Mellergård svarade också på en fråga angående detta efter från Jacob Käll (C).

– Region Kronoberg tyckte att det Region Kalmar gjort är spännande och gör en liknande resa där. Där har kommunen och regionen valt att anställa två på 50 procent. Det är något att titta på. I stället för en så har man två litteraturutvecklare till samma peng.

"Alla slåss för sin sjuka moster"

Eric Sjöström anser också att man ska ta fram en flerårig finansieringsstrategi och fortsatt aktivt söka samverkan med relevanta aktörer för att ytterligare stärka verksamheten. På en fråga från Helen Nilsson (S) svarade Anna Mellergård att man kommer presentera rapporten och ha med sig den fysiskt vid den regionalkulturpolitiska konferensen i maj.

– Alla slåss för sin sjuka moster och nu ska vi slåss för litteraturen här i regionalt hänseende, säger Eric Sjöström.

Lars Johansson (V) tryckte på att man som politiker måste förstå vilken enorm chans det här är.

– Det är statliga pengar som går rakt ned i verksamheten här. Vi äger inte Astrid Lindgrens namn, men vi äger en del av det litterära arvet. Det är en jättestyrka när vi ska bearbeta regionen med det här. Det kanske inte bli någon ny tjänst jättesnart eller så, men vi behöver börja med vår organisation och visa att vi som kommun står bakom det här.