Litteraturnoden jublar – ny strategi samspelar med deras arbete

I veckan presenterade regeringen en ny lässtrategi med fyra prioriterade punkter. Detta får Litteraturnod Vimmerby att jubla.

I strategin lyfts följande fyra punkter fram:

*Att stärka lösförmågan hos alla barn och unga.

*Att möta den tekniska utvecklingen och förändrade beteenden.

*Att stärka satsningar på kvalitetslitteratur.

*Att stärka hela samhällets läsfrämjande insatser.

– Det här är prioriteringar som samspelar väl med Litteraturnod Vimmerbys uppdrag. Vi är först i Sverige med att ha infört en skrivambassadör för unga. Vår eminenta Amena Alsameai träffar ungdomar i hela länet på sina workshops, där hon uppmuntrar dem att skriva om sina tankar och känslor, säger verksamhetsledaren Anna Mellergård.

Vill göra satsningar nästa år

Litteraturnod Vimmerby menar även att satsningen på kvalitetslitteratur rimmar väl med uppdraget.

– ALMA-priset, världens största pris för barn- och ungdomslitteratur, har sitt ursprung hos Astrid Lindgren i Vimmerby, och vi vill uppmuntra alla bibliotek att starta läsecirklar utifrån ALMA-pristagares verk. Nästa år är det jubileum för ALMA och då hoppas vi kunna vara med och initiera satsningar i hela Kalmar län, och gärna nationellt.

Regeringens satsning sträcker sig över åren 2026 till 2031. Inga särskilda medel skjuts till just nu, utan det handlar om en strategi som ska finnas med vid framtida beslut och nya satsningar.