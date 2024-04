Företaget har flyttat till nya lokaler – söker hyresgäst

2010 startade Michael Kennmark företaget Kennmarks Elfix och sedan dess har man varit baserade i samma lokal nere på Älåkragatan.

Då var man Kennmark ensam på firman – nu har han tolv anställda. Det är länge sedan företaget växte ur lokalerna och sedan i februari håller man nu till i Lådbilsfabriken i Vimmerby.

Kennmark köpte loss fastigheten och nu börjar företaget komma till sin rätt i de nya lokalerna.

– Vi har tagit flytten successivt. Det viktigaste var att få i ordning på Åbro Supplys del. När det gäller elbiten har vi ju Ahlsell där vi kan plocka grejer från, men nu har vi kommit till att vi utgår härifrån varje morgon. Det är stor skillnad. Tidigare fick alla inte på plats på samma ställe, så då fick vi träffas på Ahlsell. Nu kommer alla leveranser hit på morgonen och det här blir vår mötespunkt.

Det gör att företagets anställda kan äta frukost och lunch tillsammans i de nya lokalerna.

– Det blir sammanhållning när vi har en plats att ses på. Förut kunde vissa inte se varandra på flera dagar, så det har blivit mycket bättre.

Tittar på utställningsvägg

Fortfarande återstår det lite innan allt i de nya lokalerna är helt färdigt.

– Det mesta står fortfarande nedpackat, men vi håller på att plocka upp det för att få det strukturerat. Vi har ju inget lager så egentligen, men vi behöver ha en del på hyllorna och tidigare fanns det ingen plats för det alls. Nu kan vi köra in bilarna här inne och plocka ur dem också. På vintern är det inte så roligt att göra det utomhus.

Michael Kennmark har själv också fått ett mycket bättre kontor.

– Mitt kontor är i utbyggnaden och det är jättestor skillnad också. Där jag satt innan såg jag inget dagsljus alls, men nu har jag ett kontor med fönster.

Nu planerar han också för att göra en form av utställning i en del av de nya lokalerna.

– Vi har planer på att slå upp några väggar och ha kontoret här också. Sedan kan man bygga upp ett skyltfönster och göra en utställning där man visar upp laddboxar och så vidare. Tanken är att det ska vara klart under sommaren någon gång. Det blir inget jättemärkvärdigt, men då kan folk komma in här och titta. Ska man beställa en laddbox så kan det vara skönt att komma in och både känna och titta på det.

Vill hyra ut

Den tidigare lokalen för företaget var på 120 kvadrat. Bara den nya kontorsbyggnaden är på 120 kvadrat och utöver det handlar det om 570 kvadrat man nu förfogar över.

– Det blir mycket bättre för de anställda kring just den sociala biten. Vi kan ses här allihopa och ha ett litet lager om vi vill. Det tar lite tid innan allt blir färdigt, men jag håller på med flytten mest själv. Det är bättre att de anställda kan vara ute och jobba. Vi har heller ingen brådska med att det måste vara helt färdigt ett visst datum.

Ger det förutsättningar för att växa ytterligare?

– Just nu är det lågkonjunktur och vi försöker hålla det på den här nivån tills det vänder. Vi har fullt att göra på industrisidan, men på privatsidan är det väldigt lugnt. Det kan räcka med någon räntesänkning eller så för att det ska vända.

Michael Kennmark har också planer på att hyra ut några av de kontor som står tomma. En del av den större lokalen, med skyltfönster mot den större vägen, är han också intresserad av att hyra ut.

– Det är ett kanonläge och en bra lokal som inte borde stå tom. Vi behöver inte den delen och där ska jag försöka få in någon mer verksamhet. Så det går att hyra ut den delen av lokalen plus tre kontor. Det blir först till kvarn på den delen. Jag har också planer på att bygga en toalett vid entrén, så att kontoren kan leva sina egna liv.