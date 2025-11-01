Ska göra överskott 2026 – fortsatt återhållsamhet krävs

Regionen har tagit en budget i regionstyrelsen inför 2026 med planerat överskott. Foto: MostPhotos

I veckan tog regionstyrelsen sin budget för 2026 och sin plan för de kommande tre åren. 2026 visar budgeten ett överskott, men på sikt är det ekonomiska läget i regionen osäkert.

Region Kalmar län budgeterar med ett överskott på 332 miljoner kronor för nästa år. Längre fram under planperioden väntas utmaningarna bli desto fler.

"Det kräver fortsatt återhållsamhet och anpassning av utgifterna", skriver regionen i ett pressmeddelande.

2027 beräknas resultatet bli 188 miljoner och 2028 handlar det om 38 miljoner.

Regionen har flera jobbiga år bakom sig och ska, enligt kommunallagen, återställa balanskravsresultatet på 13,8 miljoner. Dessutom ska man återställa det totala underskottet från dessa år på 354,9 miljoner.

Bedömningen från regionen är att hela underskottet kommer kunna återställas under året.

Fortsätter tappa invånare

Befolkningsutvecklingen i Kalmar län påverkar regionen allt mer. Under 2023 och 2024 minskade invånarantalet med drygt 1 300 personer och den negativa utvecklingen fortgår under 2025.

Fram till 2030 är prognosen att länets invånarantal sjunkit med ytterligare nästan 2 000 personer. En förändrad folkmängd på 1 000 personer påverkar skatteintäkter och utjämning motsvarande cirka 40 miljoner kronor.

Under den kommande planperioden, fram till 2028, beräknas regionen investera drygt 2,5 miljarder kronor. Nästa år är investeringsbudgeten på totalt drygt 1,2 miljarder. Fastighetsinvesteringar uppgår till 932 miljoner av dessa. Det handlar bland annat om ombyggnad och renovering av tre hus på Västerviks sjukhus samt nybyggnation av en ambulansstation på Länssjukhuset i Kalmar.

Samtliga investeringar ska enligt målsättningen finansieras utan extern upplåning.

Flera satsningar

Under planperioden ska särskilda satsningar och insatser ske inom flera områden, bland annat gällande kompetensförsörjningen, där det handlar om att samordna utbildningar på olika nivåer och i olika former för att möta behovet av kompetens och arbetskraft både på kort och lång sikt.

Inom primärvården förstärks bland annat första linjens gynekologi och primärvården blir första ingång för kvinnor och flickor som inte behöver specialistvård. Tre miljoner kronor skjuts till för att hälsocentralerna i högre grad ska erbjuda insatser inom kvinnohälsa och gynekologi.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin ska "En väg in – psykisk hälsa barn och unga Kalmar län" blir en ny gemensam ingång till vården. Barn och unga och deras vårdnadshavare ska inte behöva veta vilken nivå de behöver vård på utan får hjälp med bedömning och triagering till rätt insats, oavsett vad det rör sig.

Under 2026 öronmärks också 4,8 miljoner kronor för att medarbetare i vårdnära yrken ska kunna köpa ändamålsenliga skor att ha på jobbet till ett värde av 1 000 kronor vartannat år.

Hade många förslag

En årlig uppräkning sker för patientavgifter. HPV-vaccination för personer som ännu inte fyllt 27 år ska vara avgiftsfri. Insatser ska riktas mot pojkar som inte redan har vaccinerat sig.

Inom kollektivtrafiken föreslås både sänkningar och höjningar. Priset på 30-dagarsbiljetter sänks exempelvis medan enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter höjs med två procent.

Oppositionspartierna M och KD presenterade 98 gemensamma förslag på förändringar i regionplanen. M och KD vill göra riktade satsningar inom ramen för statsbidragen på 49 miljoner kronor och utöver det riktade satsningar på 31 miljoner på bland annat riktade utbildningsinsatser och generella satsningar vårdval. Partierna reserverade sig gemensamt till förmån för ett flertal förslag.

Sverigedemokraterna å sin sida presenterade för sin del 63 yrkanden och ville totalt göra besparingar på 118 miljoner och satsningar på 73,7 miljoner i budgeten för 2026. SD reserverade sig också till förmån för ett flertal andra förslag.

Regionplanen går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder i slutet av denna månad.