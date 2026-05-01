Gullringens GoIF kördes över i Jönköping: "Det är ridå ner"

Förlustnollan är bruten – med besked. Gullringens GoIF fick en mardrömsstart mot Jönköping Torpa och det hela slutade med en rejäl överkörning. – Vi är inte alls påkopplade från start och i andra halvlek rinner det i väg med flera exakt likadana mål, suckar tränaren Karlo Goranci efter 7-1-förlusten.

Gullringens GoIF har öppnat säsongen på ett imponerande sätt med två segrar och en poäng i derbyt mot Vimmerby IF. Men mot Jönköping Torpa var det uppförsbacke direkt. Redan efter sex minuter tog nykomlingen ledningen med 1-0 och Gullringens GoIF gick till pausvila i tremålsunderläge.

– Första tio-femton minuterna är vi inte med alls och det kändes redan på uppvärmningen att det inte var samma känsla som mot Vimmerby. Vi kommer in bättre i det och skapar lite chanser men de är farliga i omställningarna. Vi ger bort en straff före paus och direkt efteråt släpper vi in ett billigt mål fram till 3-0, säger Karlo Goranci.

"Tappar tron på det"

I början av andra halvlek väckte Yassin Jalil Kader hopp om en upphämtning med en tidig reducering men Jönköping Torpa svarade blixtsnabbt. Minuten senare var det 4-1 och godnatt för Gullringens GoIF. Målfarlige Niklas Hagberg fyllde på med dubbla fullträffar och Anthony Bakic fastställde slutresultatet till förkrossande 7-1 (3-0).

– I paus snackar vi om att vi måste gå för det och vi känner att vi kan straffa dem hårdare. Vi startar jättebra och trycker på, får in 3-1 efter ett fint mål men sedan släpper vi tyvärr in fyran direkt efteråt. Då tappar vi energin och tron på det och resterande tre mål är exakt likadana. De löper sig fria, vi hoppas det är offside och står med händerna upp och börjar springa för sent. Jag tar på mig ansvaret för att vi går så högt och det blev en lärdom i att vi ska spela ett mer kompakt försvarsspel.

Annons:

"Det är ridå ner"

En rejäl smäll för Gullringens GoIF som annars har visat upp en imponerande defensiv under inledningen av säsongen. Noterbart är att man tvingades klara sig utan målvakten Petter Gustafsson och Jesper Wärnehall som båda skadades i derbyt mot Vimmerby IF.

– Tom kan inte göra något på något av målen och det är upp till de som är på planen att göra jobbet. Det är därför vi har en trupp. Det är verkligen ridå ner nu och vi stänger det här kapitlet och går mot nästa, säger Karlo Goranci.