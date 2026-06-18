Här är Leif Larssons sommartal i sin helhet

Kära ledamöter av fullmäktige, åhörare här i salen, lyssnare och tittare på webben och representanter för media. Nu är det dags att summera ytterligare ett halvår.

Men, detta är också det sista mötet med fullmäktige innan valet söndagen den 13 september. Vi har mandatperiodens sista möte den 21 september. När sedan valresultatet är klart så kommer fullmäktige att kallas till sammanträde för att först välja presidium och valberedning.

Även om det återstår ett möte med fullmäktige så tar jag mig friheten att göra några reflektioner. Det blir alltmer uppenbart att kommunernas läge och utveckling är starkt beroende av hur omvärlden ser ut. Kriget i Ukraina påverkar oss i Sverige, liksom det spända läget i Mellanöstern. Den demografiska situationen och utvecklingen hos oss i Vimmerby och i landet kräver att vi hittar ett förhållningssätt till den och agerar i god tid.

För att demokratin ska fungera på det lokala planet krävs att flera faktorer drar åt samma håll. Allt från att vi har en bra dialog med våra medborgare till att de beslutande organen i kommunen är transparenta och har ordning på besluten, efter vederbörlig information och debatt.

Självklart gäller detta även här i fullmäktige. Där tycker jag att vi är klart godkända. Det parlamentariska läget är så, i vart fall före valdagen, att samtliga partier deltar i nämndernas egna beslut och de ärenden som de lämnar vidare till kommunstyrelse ochfullmäktige. Jag ser det som en styrka för Vimmerby.

Dock finns det, om jag tillåts säga så, det finns några plumpar också. Dels så har vi under hela mandatperioden, vid i princip varje möte med fullmäktige, saknat ledamöter här i plenisalen. Det är inte bra när det finns tomma platser och stolar. En annan reflektion är att alldeles för få av fullmäktiges 49 ledamöter deltar i debatterna. Lite mer debattlusta skulle inte sitta fel.

Nu ska Vimmerbys röstberättigade säga sitt. Några dagar efter valet vet vi vilka som kommer att besätta de 45 platser som vi beslutat ska finnas i fullmäktige. Jag hoppas att det nya fullmäktige ser möjligheterna att skärpa till arbetsformerna här i fullmäktige.Kommunerna har god möjlighet att själva besluta om hur de demokratiska processerna ska organiseras och gå till, ta därför vara på möjligheterna att utveckla demokratin via, i vårt fall, fullmäktiges arbetsordning.

Nu väntar några veckor av kampanjande fram till valet. Jag vill uttrycka min förhoppning om en just och livlig valrörelse. Och att vi kan behålla den goda stämningen som vi har byggt upp mellan partierna här i Vimmerby.

Jag vill avslutningsvis konstatera att läget, trots alla bekymmer som kan finnas, är tämligen gott här i Vimmerby Den kommunala ekonomin är i grunden stabil, vi har en bra politisk kultur och vi lyssnar på medborgarna och på varandra innan beslut, Vimmerby är ett starkt varumärke som vi alltid behöver vårda och utveckla. Vi har ett starkt näringsliv, allt från egenföretagare till kommunens största företag. Vi levererar en god och omtyckt välfärd. Vi har ett starkt civilsamhälle och framgångsrika föreningar. Och vi är en av de starkaste kommunerna i landet vad gäller besöksnäring. Till det vill jag också lägga till att vi numerasamverkar i Samkraft nordöstra Småland, det kan bli riktigt starkt och bra.

Med dessa ord vill jag önska er en fin och händelserik sommar!