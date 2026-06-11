Stadshusets 50 år ska firas med stort kalas: "För mig är alla VIP"

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) och kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) laddar för att fira stadshusets 50 år i november. Foto: Simon Henriksson

1976 stod stadshuset i Vimmerby färdigt. I november ska detta firas med ett rejält kalas. – För mig är alla kommuninvånare VIP och jag hoppas att många tar tillfället i akt, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

1971, vid den stora kommunreformen, bildades Vimmerby kommun av flera tidigare kommuner. Tätorten, Sevede, Locknevi och Tuna gick samman.

I samband med det började man även titta på ett kommunhus och 1976 stod stadshuset färdigbyggt. Att själva huset är från 70-talet är inte särskilt svårt att lista ut och nu i år är det alltså 50 år sedan det invigdes.

– På den tiden hade man sex, sju förvaltningar ute på stan som allt snurrade kring. Man kom då fram till att om den här kommunen skulle fungera som en kommun behövde man samla verksamheterna. Stadshuset började byggas och blev klart 1976, berättar kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C).

På den tiden fanns det lokala skattekontoret och Arbetsförmedlingen också i huset. På senare tid har biblioteket flyttat in i stadshuset. Själva foajén har också fått ett helt annat utseende efter att kontaktcenter kom till.

– Det har hänt saker hela tiden och en kommun är en levande organism.

En del är identitiskt

En del saker ser dock precis likadana ut som för 50 år sedan. Bland annat finns det toaletter, som fått se en hel del genom åren, som är orörda sedan de byggdes.

– Det är lite häftigt och var och en har sin relation till stadshuset.

Är det samma stadshus om 50 år eller tror ni att man byggt ett nytt då?

– Det borde kunna hålla. Det har skett en del förändringar och vi anpassar oss nu inne i huset efter omorganisationen med nya kontor och att vi försöker dela av lite. Det kan hända mycket på bara tio år, men på det stora hela kommer det nog vara sig likt, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

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"Alla är VIP"

Det stora kalaset kommer äga rum den 14 november på Astrid Lindgrens födelsedag.

– Stadshuset fyller egentligen 50 år den 22 november, men vi passar på lördagen den 14:e november när det är Astrids födelsedag, Ostkakans dag och Arkivens dag. Det är även Emils namnsdag, så det finns hur mycket som helst värt att fira.

Stadshuset har, på bara tio år, förändrats ganska mycket. Framför allt inom den aspekten att det blivit en mycket mer stängd byggnad.

– När det här kom till min kännedom kände jag direkt att vi ska öppna upp stadshuset för kommunborna. Vi har skalskydd och tillstängt av många olika anledningar, men nu vill vi öppna upp för en dag. Säkerhetssamordnaren kommer hjälpa oss med det och det ska bli tryggt och säkert för alla. Det ryktas om lite underhållning i huset också, men alla spår är inte helt färdiga ännu.

Kindstrand Ströberg hoppas verkligen att invånarna i kommunen känner att det här är deras dag.

– För tio år sedan var det särskilt inbjudna gäster, men för mig är alla kommuninvånare VIP. Alla ska ha samma tillgång och jag hoppas man kommer hit för att ta en kopp kaffe och även att gamla medarbetare som var med på den här tiden kommer hit.

Nostalgitripp utlovas

Det utlovas en nostalgitripp och tidsresa den här dagen.

– Vi vill spara lite spännande till just den dagen, men man kommer få en tidsresa och uppleva nostalgi. De som var med då kommer känna igen sig och vi hoppas att det blir en nostalgitripp för många.

Planeringen har redan pågått i ett halvår.

– En del handlar om att försöka dokumentera vad som har varit och vad som ledde till att vi fick ett stadshus. Vi ska intervjua många personer, en del som var med då och en del som kom in senare. Det är inte jättemånga som finns kvar sedan 1976, men det är en liten skara kvinnor och män.

Blir det större än 40-årsfirandet?

– Det beror på hur många som kommer hit och som nappar på erbjudandet. Vi hoppas att en lördag i november kommer passa bra. Med det skalskyddet vi har nu så tappar man den dagliga kontakten. Förr kunde man nästan springa runt i korridoren hur som helst. Det har en fördel, men också en nackdel. Nu tar vi tillfället i akt att öppna upp och ska guida runt i smågrupper, säger Leif Larsson.

De yngre har inte samma relation

91-åringen Bengt Johansson, det första kommunalrådet i den nya kommunen, kommer förhoppningsvis finnas på plats.

– Han är pigg och rask och hans kunskaper om 70-talet är guld värda. Han vill bidra denna dag och bara han är skapligt pigg, så kommer han hit.

Det finns även tankar på att locka yngre besökare till firandet.

– Vi hoppas att ungdomarna ska kunna sin historia och det kan handla om att ta med en kompis, komma hit och kika, ta en kaffe och lyssna på lite roliga inslag, säger Eva Kindstrand Ströberg.

– De äldre har sprungit här och sökt både medarbetare och politiker. Skalskyddet sätter stopp i dag och de yngre har inte samma relation, men vi ska försöka locka med ett bra program, säger Leif Larsson.

En tiondel jobbar i stadshuset

I den bruna byggnaden jobbar cirka 150 medarbetare. Det är en tiondel av kommunens totala antalet medarbetare.

– Det har skiftat lite och man har suttit i andra byggnader i tätorten. Nu har det tillkommit tio, tolv stycken sedan jag blev kommunalråd.

Hur ser budgeten ut för kalaset?

– Det ligger inom kommunstyrelsens budget, men det handlar om typ fika och ideellt arbete. Sedan ber vi om att få återkomma mer när programmet är klart.