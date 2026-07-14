Hembygdsföreningen erbjuder stadsvandringar i sommar

Stadsvandringarna med Vimmerby hembygdsförening inleds nu på onsdag med ännu en vandring onsdagen efter det. De ska vara ett komplement till de stadsvandringar som redan finns. De kommer att ledas av föreningens sekreterare Leif Larsson med assistans av ordföranden Kent Skaate. Leif säger att det är möjligt att det blir fler om responsen slår väl ut. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby hembygdsförening kommer ha minst två stadsvandringar runt centrala delarna av staden i sommar med start nu på onsdag vid klockan 18 vid rådhuset på torget. - Det är jag som huvudsakligen kommer att hålla i dem men även vår ordförande Kent Skaate kommer vara med, berättar hembygdsföreningens sekreterare Leif Larsson.

- Vi hade vandringar förra året. Tre gånger mitt i sommaren och det var uppskattat. Det är ju så att det här är ett komplement till andra aktiviteter som sker som guidningar på tyska i stan i år med Andrea Dähre. Så har Komedianterna sitt spel om man säger så vi hoppas att det ska bli uppskattat även i år. Man har pratat om fint väder i veckan.

Bjuder på överraskning

Första vandringen avgår på onsdag då man samlas vid rådhuset på torget vid klockan sex och man tar ut "en liten avgift på 60 kronor" för de som vill gå med.

- Det är inga stora pengar men vi tycker att det är okej när vi ställer upp med vår tid. Så har vi en liten överraskning som vi bjuder på men den får bli en överraskning till på onsdag.

Därefter blir det ännu en rundvandring onsdagen efter det på samma klockslag och plats. Är det så att man får bra respons tänker sig Leif att det kan bli ytterligare stadsvandringar efter det.

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Historiska nedslag

Vandringen kommer enligt Leif att inledas vid rådhuset och man kommer att gå längs med Storgatan och Stångågatan. Han kommer att berätta om stadens historia i olika nedslag: som de vikingatida gravarna och fynden i Gästgivarehagen. Det är för övrigt det största gravfältet i södra delen av landet från perioden sen järnålder och tidig medeltid.

Han kommer även berätta hur Vimmerby växte fram som handelsplats i knuten mellan vägarna från dåvarande Västervik, nuvarande Gamleby, och Jönköping samt vägen mellan Linköping till Kalmar. Staden var vad man vet etablerad på mitten av 1200-talet då man hade en kyrkoherde även om det är okänt hur många som bodde där. Det blir även fler historiska och några personliga berättelser medan man vandrar Stångådalsgatan upp förbi Båtsmansbacken innan avslutet vid stadshuset.