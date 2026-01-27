Fullmäktige krymper i Vimmerby – oenigt bland partierna

Nu är det klart. För första gången kommer kommunfullmäktige i Vimmerby bli mindre. Politikerna själva klubbade en minskning från 49 till 45 ledamöter. Men det var inte enigt. – Vi vill gå längre och föreslås att kommunfullmäktige minskas till 41 ledamöter, säger Jimmy Rödin (SD).

Det har varit en del bud kring förändringen av den politiska organisationen i Vimmerby. I maj förra året togs ett beslut utifrån den principskiss som då fanns framme.

Det innebar att två nya nämnder – en servicenämnd och en kultur-, fritids- och teknisk nämnd – skulle inrättas.

– Det beslutet togs i stor enighet och då gavs ett uppdrag till demokratiberedningen att ta fram ett detaljerat förslag som skulle innehålla antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser även för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige gav också ett uppdrag till kommunstyrelsen att börja jobba med tjänsteorganisationen utifrån skissen som togs då, säger demokratiberedningens ordförande Leif Larsson (C).

Man skulle också eftersträva en mer effektiv och mer kostnadseffektiv organisation.

– Efter det har demokratiberedningen haft egna diskussioner och vid två tillfällen även lyssnat på synpunkter från partiernas gruppledare. Det har funnits en stor samstämmighet, även om det alltid finns saker man inte är helt och fullt överens om. Det är framför allt fullmäktiges storlek det förts en diskussion om, men vi har kommit fram till en minskning från 49 till 45 ledamöter.

Blir ingen servicenämnd

Dessutom har man, efter beslutet i maj förra året, kommit fram till att det inte finns något underlag för en servicenämnd.

– Den tas bort ur den politiska organisationen. Frågorna som ligger där bedöms kunna hanteras av kommunsyrelsen och man kan notera att det är ungefär det yrkandet Niklas Gustafsson hade redan i maj, säger Leif Larsson.

Demokratiberedningen anser att det är en tydligare politisk organisation som väntar.

– Den blir effektivare. Det blir något mindre nämnder och det ryms inom nuvarande ekonomiska ramar. Vi har också landat på 45 ledamöter i fullmäktige.

Kommunstyrelsen kommer gå från elva ledamöter och elva ersättare till nio av vardera. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får sju ledamöter och ersättare till skillnad från tidigare nio av varje. Den nyinrättade kultur-, fritid- och tekniska nämnden får också sju plus sju. Valnämnden, som är personunion med demokratiberedningen, är sju plus sju för närvarande.

– Det avgörs av hur många partier som finns efter valet. Så det avgör väljarna.

Annons:

SD ville minska ytterligare

Majoriteten i kommunstyelsen hade inget att erinra mot förslaget, men redan vid det mötet framkom det att det fanns olika åsikter. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade alternativa förslag.

– Politiken i Vimmerby ska inte kosta mer än nödvändigt. Varje skattekrona som går till arvode är en krona som inte går till skola, äldreomsorg eller trygghet. Det är ett steg åt rätt håll, men det är ett försiktigt steg. Vi vill gå längre och föreslår därför att fullmäktige ska minska till 41 ledamöter. Det ger tre tydliga saker. Vi visar respekt för skattebetalarnas pengar och börjar med oss själva och inte barn, äldre eller personal. Färre politiker ger inte sämre demokrati och som vi ser det kommer fullmäktige fungera bättre och få ett tydligare ansvar. 41 är den lägsta nivån som tillåts i vår kommuns storlek och den största minskningen som går att göra. Majoriteten vill stanna vid 45, men vi tycker att man kan gå längre, säger Jimmy Rödin (SD).

Partiet är det enda som vill gå den här vägen.

– Vi är de enda som minskar den politiska organisationen enligt förslaget. Låt oss visa invånarna att deras pengar går före våre egna platser.

Det här var något Lars Johansson (V) ville replikera på.

– Det är stora ord från Jimmy Rödin och SD om att vi ska sänka våra arvoden och inte dra ned på barn. Jag vill betona att det ni föreslår med fyra färre ledamöter i kommunfullmäktige skulle innebära 18 000 kronor om året. Det är inte en budgetavgörande fråga. Vi har redan gjort olika typer av besparingar både vad gäller politik och ledning som är naturligt. Vi har minskat kostymen på andra håll och det går hand i hand. Det är långt mer än 18 000 kronor och vi pratar om miljoner. Det är skillnad.

KD vill behålla fullmäktige

Kristdemokraterna ville också se en annan lösning. Till skillnad från Sverigedemokraterna önskar man behålla fullmäktige som det är.

– Det är lite synd att vi hanterar både fullmäktige och ledamöter i nämnder och styrelser i samma ärende. De har olika karaktärer och det här är sista chansen nu för fullmäktige. Jag vill påminna om att när jag kom in i politiken hade vi fler partier. Det var nio partier i fullmäktige och S hade 16 mandat och Centerpartiet hade 16 mandat. KD hade fem mandat, Moderaterna hade fyra, SD fanns inte och V hade två mandat. Sedan hade vi några mindre partier och ett par lokala partier. Det jag vill säga är att vi vet ingenting om mandatfördelningen efter valet. Vi behöver tänka på hur vi bäst bemannar de platser som finns och får en bra representation i nämnder och fullmäktige, säger Ola Hammarbäck (KD).

Han anser även att man redan testat detta tidigare vad gäller antalet i nämnderna.

– Det var ett elände då. Vi hade en situation med två partier i majoritet och övriga i opposition. Det var inte så roligt att dela tre platser i opposition till de stora nämnderna. Har vi samma partier som i dag kan det bli en sådan situation igen och då blir det tufft om vi har någorlunda jämnstora partier i opposition som ska fördelas mellan de få platser som finns. Vi har testat det förut och det var inte framgångsrikt då. Jag tror inte det blir framgångsrikt nu heller. Det är inte så mycket vits med att minska ned det. Vi vill ju att människor ska komma in i fullmäktige om vi tittar på våra valsedlar. Så tänker i alla fall vi i vårt parti och vi vet inte hur de andra resonerar.

Därför ville KD fortsatt se 49 ledamöter i fullmäktige och samma antal ledamöter som i dag i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Reserverade sig

Lars Johansson (V) svarade honom att det är viktigt med politisk representation.

– Det är alltid en avvägning som Ola är inne på, men jag har varit aktiv i ett parti som varit det minsta i kommunfullmäktige under flera år. Det som är avgörande för hur vi formar vår politik är vilken information vi får, hur aktiva vi är, vad vi efterfrågar, hur intresserade vi är och tar fram förslag. Aktivt arbete lokalt är långt viktigare och det bygger mer på engagemang än att sitta på poster i sig.

Hammarbäck (KD) pikade tillbaka.

– Det är intressant att Lars inte tycker att det är viktigt att finnas med i politiska möten och tycker att det är viktigare hur man arbetar i partigruppen. Förra mandatperioden hade vi ett KSAU med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Det var det beslutet som gällde innan den här mandatperioden. Efter valet utökade majoriteten KSAU till fem ledamöter för att Vänsterpartiet skulle finnas med som ordinarie. Jag är tacksam för det också, eftersom jag kom med på returen. Innan det satt jag som icke-arvoderad ersättare, så visst är det skillnad på att vara ledamot och finnas med i nämnder, styrelser och utskott än att inte vara det.

Demokratiberedningens förslag gick igenom i fullmäktige och det innebär alltså att fullmäktige krymper för första gången. Hela partigrupperna inom SD och KD reserverade sig.