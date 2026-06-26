VAR ANSTÄLLD I TRE MÅNADER – ANSTÄLLD KÖPS UT FÖR MILJONBELOPP

Kommunens nya säkerhetssamordnare anställdes den 1 mars. Redan nu är personen utköpt för miljonbelopp.

I slutet av maj berättade vi att kommunen inlett ett personalärende kring sin helt nyrekryterade säkerhetssamordnare. Igår skrev Vimmerby Tidning om ett nytt utköp som Vimmerby kommun har gjort och vi kan nu berätta att det handlar om just säkerhetssamordnaren.

Hennes tjänst avslutades 31 maj och hon var alltså bara anställd i tre månader. Kommunen betalar nu ut hela 18 månadslöner, totalt nästan en miljon kronor. Ihop med sociala avgifter hamnar notan för skattebetalarna runt 1,4 miljoner kronor.

Ett fiasko med troligen få möjliga jämförelser i kommun-Sverige.

Lagt locket på totalt

Kommunen har mörkat så mycket det bara gått under den här perioden. Vi har inte kunnat få ut lönespecifikationer, vi har inte kunnat få ut dokumentation kring rekryteringen, vi får inte ens veta att det är just säkerhetssamordnaren som köpts ut.

Namnet i handlingen är nämligen maskat – något som Vimmerby kommun aldrig, vad jag kan minnas, gjort i liknande fall tidigare. Så sent som i mars fick vi namn i en handling som rörde ett annat utköp i ungefär samma position.

Vimmerby kommun anser alltså att allmänheten inte har rätt att veta att kommunen saknar tillsvidareanställd säkerhetssamordnare.

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HR vill inte kommentera

HR-avdelningen meddelar att man inte vill kommentera ärendet. Istället hänvisas vi till kommundirektören Ola Karlsson som inte gått att nå under fredagen. Vi hoppas kunna återkomma med en intervju med Karlsson så fort som möjligt.

– Jag var inte inkopplad i rekryteringen, mer än så jag kan inte uttala mig om, sa Ola Karlsson den 19 maj.

Personen som har köpts ut vill inte kommentera uppgörelsen. Kenneth Söderberg, till vardags brandmästare, har tagit över säkerhetssamordnarens uppgifter tills vidare.

Fotnot:

Vi väljer att skriva ut att det handlar om tjänsten som säkerhetssamordnare eftersom vi bedömer ett oavvisligt allmänintresse för kommunens medborgare när det gäller den tjänst som ska arbeta för Vimmerby kommuns och medborgarnas säkerhet. Vi ser det som en av kommunens absolut viktigaste poster och anser därför att det är motiverat att skriva ut vilken tjänst utköpet handlar om. Vi anser också att Vimmerby kommuns medborgare har rätt att så långt det är möjligt få inblick i hur skattemedel använts. Dessa intressen menar vi motiverar vår hantering av ärendet.

Vi väljer att inte namnpublicera för att det saknar vidare betydelse för publiceringen och blir ett ingrepp i personens integritet.