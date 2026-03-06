SÅ MYCKET KOSTAR UTKÖPET KOMMUNEN

Tolv månadslöner. Så mycket köps trafikingenjören Maria Åkerö ut för. Det framgår av överenskommelsen mellan parterna som vi tagit del av.

Igår avslöjade DV att kommunen valt att köpa ut trafikingenjören Maria Åkerö. Vi sökte Åkerö själv utan resultat och samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius var ytterst fåordig om beslutet.

– Jag kan bekräfta att det gjorts en överenskommelse, i övrigt vill jag inte kommentera ett enskilt personalärende. Jag tycker att det saknar allmänintresse, sa Carlenius till vår tidning.

Carlenius ville inte gå in på hur överenskommelsen såg ut i detalj, men idag fick vi ut den offentliga handlingen. Åkerö kommer att få tolv månadslöner på 40 500 kronor. Totalt blir det 486 000 kronor. Lägger man till sociala avgifter hamnar kommunens utgift på cirka 640 000 kronor. Utöver det tillkommer även ersättningar för intjänad semester, komptid och inbetalningar för pension.

Kan ta ett nytt jobb

Åkerös avgångsvederlag är dessutom avräkningsfritt gentemot andra inkomster. Hon kan alltså ta ett nytt jobb och behålla ersättningen från kommunen.

Kommunen ska även bekosta utökade insatser från omställningsfonden.

Kommundirektören Ola Karlsson vill inte kommentera uppgörelsen.

– Jag har inga kommenterar till det eftersom det rör ett personalärende.

Hur ser du på kostnaden som blir för den här typen av utköp?

– Jag vill inte kommentera det.