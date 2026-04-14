URSTARKT RESULTAT AV KOMMUNEN 2025

Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) och ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) har all anledning att se glada ut. Foto: Simon Henriksson

Det såg ut att bli 22,8 miljoner enligt den senaste prognosen. Det blev till slut hela 45,4 miljoner. Kommunen gjorde ett urstarkt resultat 2025. – Det känns väldigt bra, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

En del andra kommuner upplever ett riktigt jobbigt år. Vimmerby kommun har också flera tunga år bakom sig, men 2025 blir det bästa på väldigt länge.

Till och med ännu bättre än vad någon hade förutspått. Kommunen budgeterade med ett resultat på 12,1 miljoner kronor för förra året. Prognosen sent i höstas visade 22,8 miljoner kronor i resultat.

Nu visar årsredovisningen för 2025 att det blev hela 45,4 miljoner kronor.

– Man skulle kunna vissla en del. Det känns väldigt bra, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen hade budgeterat med en procent i överskottsmål, men det hamnade på hela 3,7 procent nu.

– Det här är en kombination av många olika saker. Bland övriga kommuner i Sverige är det nästan 150 kommuner som gör positiva resultat. Det kan jämföras med för två år sedan när ungefär lika många gjorde negativa resultat. Vi har gått igenom pensionssmällen som alla drabbades och den värsta hyperinflationen. Det är en del av förklaringen, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Nämnderna håller budget

Men en sanning ligger också i nämndernas klart förbättrade resultat.

– Många gånger är det finansen som har räddat resultatet för oss och nämnderna har haft underskott. 2025 är det nämnderna som ligger bakom det här. Socialnämnden använde sig inte av prestationsbaserade statsbidrag, utan jobbade återhållsamt i stället och gjorde överskott på 18,8 miljoner. Det har skett ett omställningsarbete i barn- och utbildningsnämnden där man fattat tuffa beslut med avveckling av skolor och förskolor. Man gör 900 000 kronor plus.

Även kommunstyrelseförvaltningen gör överskott.

– Där har vi haft ett aktivt omställningsarbete med kost- och lokalvård. Det blir överskott där och vi har avverkat en del skog och fått bättre betalt, haft en del vakanser och det gynnar ekonomiskt på kort sikt, men det är inte långsiktigt gynnsamt när arbetsuppgifterna inte utförts. Vi har haft ett medvetet återhållsamt arbete och tidigare genomförda effektiviseringar har varit gynnsamma.

Annons:

Ökade räntekostnader

Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, är glad över att nämnderna klarat av att hålla sina budgetar.

– Tidigare har vi räddats av finansen, men så är det inte i år.

Ökade räntekostnader är dock en oro framåt.

– 2021 var räntekostnaderna tre miljoner och förra året var det 17,9 miljoner. Vi har lån som ska sättas om och det finns utmaningar framåt, men det är glädjande med ett så här positivt resultat, säger Peter Karlsson.

"Hålla i och hålla ut"

Kommunen har 42,7 miljoner i resultatutjämningsreserven, som kan användas till utgången av 2033, och lägger nu 16,9 miljoner kronor i en resultatreserv för framtida behov.

– Det är skönt och gynnsamt med det här resultatet inför utmaningarna vi står inför, men det innebär inte att vi är över någon puckel. Vi vet att vi har pucklar framför oss vad gäller demografin och de omställningarna vi behöver göra. Vi har en ökande andel äldre och allt färre barn och unga. Det är omställningar som gör ont, tar tid och är kostsamma, säger Ola Karlsson.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har kommit med sina prioriteringar. Innebär det här att ni kan lätta lite mer på plånboken till dem?

– Nej, nu handlar det om att hålla i och hålla ut, och anpassa verksamheten efter kostymen. Så det är inte min spontana känsla, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

– Det är nya förutsättningar för 2027 med ränteutgifter som ökar öka, en orolig börs och inte lika mycket pengar att fördela ut, säger Peter Karlsson.

Klart högre räntekostnader väntar

I finansrapporten flaggar också ekonomichefen för att en hel del större lån löper ut under 2026.

– Vi har haft bundna lån till låga räntor och sannolikheten är hög att de blir betydligt högre framöver. Det kommer bli ökade kostnader bara för att vi binder om dem, säger Ola Karlsson.

Primärkommunen gör alltså 45,4 miljoner kronor i resultat, men för kommunkoncernen blir det 36,6 miljoner. Det beror på att bolagen gått minus under 2025.