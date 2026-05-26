Kommundirektören om nya chefstappet: "Inga hard feelings"

Ännu en toppchef lämnar Vimmerby kommun. Under tisdagen avslöjade vår tidning att förvaltningschefen och tidigare utvecklingschefen Egon Karlsson sagt upp sig. – Jag har full respekt för Egons beslut. Det är inga hard feelings, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Kommunen tappar chefer på löpande band. Den senaste i raden som väljer att lämna den kommunala världen är Egon Karlsson. 59-åringen har sagt upp sig från det jobb han bara hunnit ha i ett par månader.

Den tidigare utvecklingschefen blev förvaltningschef för kultur, fritid och teknik den 1 april. Men i slutet av augusti går han vidare till ett mer fritt liv.

– Jag har full respekt för Egons beslut, framför allt när han beskriver sina känslor och planer. Det är inga hard feelings. Å andra sidan är det en sorg över det. Jag har lutat mig mot Egon som ny förvaltningschef när vi ska bygga upp den nya förvaltningen i organisationen. Han är alltid lösningsinriktad och sprider positivitet omkring sig. Han är en uppskattad chef och kollega som alltid har mycket energi, engagemang och en stor vilja att utveckla och bidra. Han blir saknad hos oss, men jag har fullständig respekt och förståelse för det, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Även sedan du tog över har chefstappen fortsatt. Hur ser du på det?

– Det har jag inga större tankar om. Det är alltid en omsättning och nu är det en omorganisation med nya personer. Då kan det hända att personer lämnar av olika anledningar och jag har inga andra tankar än så.

Hur jobbigt är det med dessa nya rekryteringar hela tiden?

– Man får lägga tid och energi på rekryteringar, men det är inget oväntat heller. Vi står i en omorganisation och det stökar till det lite grann innan allt är på plats. Vi som jobbar gör det här tillsammans.

Ska hitta någon tillfällig lösning internt

Egon Karlsson blev omplacerad från utvecklingschef till chef för den nya förvaltningen. Nu behöver man hitta en tillfällig lösning på posten från efter semestern, när han slutar, tills att en ny finns plats.

– Egon har fått i uppdrag tillsammans med sin ledningsgrupp att titta på hur man kan hitta en lösning tills en ny person är på plats. Man ska försöka hitta lösningar för att hantera det här internt tills rekryteringsprocessen är färdig. Vi vet att rekryteringsprocesser kan vara utdragna och om det går väldigt smidigt så är det sex månader från annons tills någon är på plats. Då är det en smidig process, så vi får titta på hur vi ska lösa det här med interna krafter. Målsättningen är att vi ska klara av att lösa det här själva.

Samtidigt påbörjas nu arbetet med att rekrytera en ny chef till kultur-, fritids- och tekniska förvaltningen.

– Det känns ändå ganska bra. Vi har nyligen haft ute både skolchef och socialchef och då hade vi sökanden som var kvalificerade inom kulturområdet, men som inte gick vidare i dessa tjänster. De är däremot väldigt relevanta för den här tjänsten, som kommer ha en inriktning mot kultur- och fritidshållet. Vi hoppas att rätt person där ute ser den här annonsen.

Exakt när annonsen för den här tjänsten kommer ut är oklart.

– Det är inom ett par veckor eller kanske en månad. Det är lite svårt nu när vi går in i sommartider.

Konsult blir kvar året ut

Dessutom ska två andra chefstjänster annonseras ut. Det rör sig om kanslichefstjänsten och även samhällsbyggnadschefstjänsten.

– Det blir en ny sväng på kanslichefstjänsten. Den var ute för ett par månader sedan, men vi valde att avbryta den rekryteringen. Det fanns ingen sökande som matchade kraven och därför har vi legat lågt.

Konsulten Mikael Palm, som varit inne som interim chef, blir därför kvar en längre tid.

– Han var inne ett par månader först i den första rekryteringsprocessen, men nu har vi kommit överens om att han stannar året ut.

Ricard Carlenius är för närvarande tillförordnad chef för samhällsbyggnadsavdelningen.

– Där är vi överens med facket våren ut och där kommer vi gå ut med tjänsten igen.

När kan en ny permanent chef för Egons tjänst vara på plats?

– Det är nog logiskt att sikta på årsskiftet och det gäller för övriga två också.