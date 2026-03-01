Då går kommunen in i en interimsorganisation – det här innebär det

Kommundirektören Ola Karlsson säger att en ny interimsorganisation börjar gälla den 1 april. Foto: Simon Henriksson

Stora organisationsförändringar är beslutade i Vimmerby kommun. Från och med den nya mandatperioden blir det en helt ny nämnd och nu är det beslutat att kommunen går in i en interimsorganisation redan den 1 april.

Vid fullmäktiges sammanträde den 26 januari togs det formella beslutet att revidera det tidigare beslutet. Det innebär att planerna på att inrätta en ny servicenämnd skrotas.

Dock blir det en ny nämnd från och med nästa mandatperiod och det är en nämnd som berör kultur, fritid och tekniska frågor.

I och med detta försvinner också de två utskotten kultur- och fritidsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet.

– Man har fått ändra det tidigare fattade beslutet och vi har fått göra ett omtag. Nu har vi i facklig samverkan beslutat hur den nya organisationen ska se ut. Det blir en ny nämnd och inte två, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Går över i interimsorganisation

För att vara ordentligt förberedda vid årsskiftet kommer kommunen inom kort gå över i en interimsorganisationen.

– Den nya nämnden kan inte tillträda förrän nästa mandatperiod, men redan under 2026 går vi in i en interimsorganisation. Allting ligger fortsatt under kommunstyrelsen fast vi går in i den nya organisationen. Det gör att vi kan skruva på saker, lösa problem och se till att saker inte faller mellan stolarna. Det har vi nu 2026 på oss att göra.

Den 1 april går kommunen över i den interima organisationen. Då blir även, efter beslut i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet beslutsmässiga.

– Frågorna som sedan hamnar i den nya nämnden blir kultur- och fritidsutskottet beslutsföra över. Så mellan 1 april och 31 december kan kultur- och fritidsutskottet fatta självständiga beslut.

Då tillträder Egon som chef

Just den 1 april tillträder också tidigare utvecklingschefen Egon Karlsson som ny förvaltningschef för kultur, fritid och tekniska förvaltningen.

– Han tillträder och vi bygger organisationen som sedan blir den nya förvaltningen, säger Ola Karlsson.

Samtidigt som kultur- och fritidsutskottet blir beslutsföra avvecklas också samhällsbyggnadsutskottet. Det gör att det blir sex ordinarie ledamöter och sex ersättare i kultur- och fritidsutskottet.

– Man kan säga att vi slår ihop den nuvarande bemanningen i två utskott till ett utskott.

Det här skapar tre nya ersättarplatser, eftersom befintliga ledamöter och ersättare inte täcker upp. Det rör sig om två från majoriteten och en från oppositionen. Lars Johansson (V) är fortsatt ordförande och Ola Hammarbäck (KD) vice.

– Vi fattar beslut om det nästa KSAU, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

Politikerna positiva

De ledande politikerna ser positivt på förändringen.

– Det känns som en bra övergång. Samhällsbyggnadsutskottet har kompetens och kännedom om frågorna där, så det blir en bra övergångslösning. Utskotten bestämmer vi själva över, så det här träder i kraft den 1 april, säger hon.

Även kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Karlsson (C), är positiv.

– Det är jättebra att vi kommer igång med organisationen redan nu. Det blir lättare för en majoritet efter valet att tillträda om en den nya tjänstemannaorganisationen redan är igång.