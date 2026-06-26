Flera år efter förslaget – idag häftade Eva sitt första anslag

Andrea Dähre kom fram för att annonsera om stadsvandringar för tyska turister. Foto: Stefan Härnström

På fredagens förmiddag invigdes Vimmerbys anslagstavla officiellt av initiativtagaren Eva Carlsson, Lars Johansson från kultur- och fritidsutskottet och Mirja Holgersson som varit kommunens projektledare. Foto: Stefan Härnström

Eva Carlsson fick äntligen inviga Vimmerbys nya anslagstavla. Hennes medborgarförslag för att få en plats för affischering inkom redan i oktober 2023. Foto: Stefan Härnström

Stora torget i Vimmerby har fått en rejäl anslagstavla. En grön och runt två och en halv meter hög pelare med en spira på toppen som ger möjlighet att affischera åt alla håll. Anslagstavlan kom som ett medborgarförslag från Eva Carlsson och projektet genomgick en långsam politisk process i flera år.

Eva berättar att hon hört att flera redan föreslagit en anslagstavla på torget men fått avslag.

- Så då tänkte jag att jag lämnar in ett till för jag tycker det här är så viktigt. Så jag pressade på lite extra och det gav ju resultat.

Tillsammans med projektledare Mirja Holgersson och kultur- och fritidsutskottets Lars Johansson invigde hon anslagstavlan på fredagsförmiddagen. Ska man vara noga så berättar de att den kom på plats på onsdagen och den hade redan några lappar och anslag.

Tvärpolitisk fråga

Av olika anledningar var det ett långsamt arbete att ens få tavlan till torget nära caféernas uteplatser. Evas förslag kom in i oktober 2023 och Lars Johansson berättar att det fanns skepsis från alla möjliga politiska håll. Först fick förslaget avslag och det beskriver Lars som en skiljelinje som gick rakt genom partierna.

En "cykelställsfråga" där en del tyckte att enbart digitala anslag på sociala medier behövdes. Då valde kultur- och fritid att ta tillbaka processen för de ville verkligen ha anslagstavlan.

– Det har blivit två bitar i det. Först hade vi Evas förslag att vi ska ha en anslagstavla. Sedan har det gått in i det andra som vi dragit igång med många områden som det här med försköning av staden, med små medel – inte med de stora trummorna. Det är så vi har jobbat den här mandatperioden med att vi ska hitta de små lösningarna.

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Inspirerad av tidigare anslagstavla

Mirja beskriver designen och val av placeringen som en process. Olika utformningar och inspirationer; allt från en klassisk skyltutformning till den pelarform med tak och spira som man till sist valde.

Inspirationen kommer från en anslagstavla som en gång fanns på Fiskartorget på 50-talet där Gunilla Gustafsson på bildarkivet hjälpte till att ta fram information om tavlan.

– Vi har ju miljön runt omkring med stadshotellet och rådhuset, då vill vi att den ska fungera i sammanhanget. Så den har processats med olika konstellationer och med våran gestaltningsgrupp som finns på kommunen.

Kostnaden för anslagstavlan ligger på strax över 90 000 kronor och det handlar enligt Mirja om specialarbetena och plåttaket.

– Men det ger också en karaktär, att vi kan knyta an till historiken och att den passade miljön.

För att ge anslagstavlan karaktär har man tänkt att den "ska få sköta sig själv". Anslag ska nitas över de gamla, allt ska få bli slitet med nitar som sitter kvar och avskavd färg. Lars beskriver det som att man ska se på anslagstavlans utseende att det händer saker.

– Vi får se om den behöver en rensning då och då. Så får vi se över så inga olämpliga saker sätts upp, svarar Mirja.

"Hoppas den ska användas av alla"

Den analoga tavlan med anslag bli ett komplement till all information som ska fram i det digitala bruset enligt Mirja. Från sitt kontor i rådhuset har hon sett hur de som strosar på torget tar ett varv runt anslagstavlan. Placeringen valde man i samråd med handeln och hur torget är utformat.

När det senast fanns en anslagstavla på torget visste ingen av de på plats men intresse och nytta av den nya gröna pelaren finns det. Eva skulle egentligen fått sätta upp det första anslaget men det fanns som sagt redan lappar på pelaren. Hon uppmanar alla personer att fortsätta med att skicka in medborgarförslag. Vad gäller anslagstavlan år hon är jättenöjd med intresset och resultatet och hoppas att den ska användas av alla.

– Från att man säljer ved till att man ska ha en liten konsert eller loppis, vad som.

Har du själv satt upp något?

– Jag ska det!

Mot invigningens slut kommer Andrea Dähre fram och häftar dit ett uppslag.

– Jag blir lycklig av det här initiativet, jag sätter upp information om stadsvandringarna som jag gör på tyska för turisterna.