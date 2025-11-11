Så höjs föreningsstöden i kommunen – föreningar kan söka stöd för evenemang

Lars Johansson (V) är ordförande i kultur- och fritidsutskottet. Han är glad över att kunna höja föreningsstöden. Foto: Arkivbild

Inför nästa års budgeten har den rödgröna majoriteten gjort en satsning på föreningsstöden. Det rör sig om en utökning med drygt 250 000 kronor. Nu står det klart hur kultur- och fritidsutskottet fördelar höjningarna.

Tillskottet i budgeten var en generell ökning av stöden på fem procent, men i slutändan blev ökningen något högre. Avsatt var drygt 250 000 kronor, men det ser snarare ut att bli 270 000 kronor i ökning 2026.

– Ett levande föreningsliv i kommunen är en prioriterad fråga för oss. Det är grunden både för för ett brett utbud av fritidsaktiviteter, och för ett demokratiskt samhälle. Med denna höjning fortsätter vi ge den ekonomiska grunden för allt detta ideella engagemang, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

"Ligger efter"

Med ett par undantag höjs samtliga stöd till föreningar med fem procent. Därutöver görs även vissa större ökningar. Utvecklingsstödet ökas ordentligt och blir mer ett form av evenemangsstöd.

– Det har hetat utvecklingsbidrag och varit ett sökbart stöd som funnits för föreningar länge. Vi har redan höjt det lite i potter, men nu ändras regelverket och det blir mer uttryckligen ett stöd att söka för att göra evenemang eller arrangemang. Tanken med utvecklingsstödet har varit nya verksamheter. Man har kunnat få stöd år ett, men inte år tio. För två år sedan var den här potten 50 000 kronor, men nu blir det 120 000 kronor, så det har höjts i två steg. Vi vill att mer roligt ska hända i kommunen och därför breddar vi syftet, säger Lars Johansson.

Gällande driftbidragen så görs större höjningar än fem procent på Tobos golfbana och Gnagaredalen. Schablonen för dessa höjs med 20 000 kronor vardera i stället för en fem-procentig ökning.

– Detta är baserat på att de ligger efter jämförelsevis med andra större föreningsanläggningar.

Avtalet med Gullringens simhall räknas inte upp något, då detta nyligen omförhandlades. Inte heller avtalet med Brottsofferjouren räknas upp.

– Vi vill ligga på samma nivå som samtliga kommuner med likadana avtal.

Annons:

"Tolkar jag som positivt"

Investeringsstödet höjs till 320 000 kronor. Detta för att möta ett fortsatt högt tryck på investeringsansökningar. Lokstödet höjs till 53 kronor per sammankomst i stället för nuvarande 50 kronor.

– Alla föreningar har drabbats av högre kostnader, så det här gör för att vi hålla nivån. Det tror jag är viktigt. För de flesta föreningar är ekonomin en begränsande faktor. Det ideella gör jobbet, men här får man bättre förutsättningar och den ekonomiska grunden, säger Lars Johansson (V).

Beslutet om fördelningen togs av kultur- och fritidsutskottet under måndagen.

– Vi har inte förmedlat detta tidigare och jag har inte fått något till mig, så det tolkar jag som positivt. När man gör lite förbättringar sägs det inte så mycket om det, men jag tror att alla uppskattar det.