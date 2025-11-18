Föreningarna serveras straffspark – med utökat investeringsstöd

Under måndagens fullmäktige var frågan om ett nytt regelverk för föreningar och studieförbund uppe i fullmäktige. Bland annat utökas investeringsstödet ordentligt.

Den senaste gången ett nytt regelverk för föreningsstöden antogs var för fyra år sedan.

– Därför har utskottet fatta beslut om en översyn. Till viss del är det redaktionella ändringar det handlar om. Dels är det viktigt att pengarna används på rätt sätt och därför har vi gjort ett förtydligande om att alla föreningar måste ha en revisor som granskar räkenskaperna, så att allt går rätt till, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Lars Johansson (V).

En skrivning om effekterna av covid-19 bedöms inte längre fylla någon funktion och plockas bort. Den lägre åldern gällande det lokala aktivitetsstödet, LOK, sänks från sju till sex år. LOK-stödet höjs också från nuvarande 50 till 53 kronor per sammankomst.

– Det går i linje med vad Riksidrottsförbundet gör och innebär att fler kan få stöd framöver.

"Väcker frågor"

Regelverket kring utvecklingsstöd förändras också. Utvecklingsstödet, som nu mer blir en form av ett evenemangsstöd, ligger 2026 på 120 000 kronor.

– Det är mer än en redaktionell ändring vi gör där. Vi vill kunna använda den potten som ökats väsentligt under ett par år. Det handlar om att man ska kunna få stöd för offentliga arrangemang och inte bara för ny verksamhet. Det kan vara något som man gör årligen och som man kan söka pengar för. Vi vill att det ska hända mycket överallt runt om i kommunen, säger Lars Johansson.

Investeringsstödet förändras också och där blir potten 320 000 kronor.

– Det kan vara en förändring som väcker frågor, men vi föreslår lite mer flexibel användning.

Det innebär att beloppsgränsen för ansökningar höjs från 30 till 70 procent. Även det tidigare maxbeloppet tas bort.

– Investeringsstödet kommer en gång om året och fördelas utifrån behov. Det kommer göras prioriteringar och ingen förening kommer nog få så här stor del av potten, men vi vill ändå ha möjligheten att bevilja en större summa ett år, säger Lars Johansson.

Det nya regelverket börjar gälla 1 januari 2026. Kommunfullmäktige antog revideringen i måndags.