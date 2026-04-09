Nytt avtal ska ge ryttarföreningen hyresfritt även på papperet: "Har det jättesvårt"

Vimmerbyortens Ryttarförening ska få hyresfritt i åtminstone tre år framöver. Det ska parterna nu skriva avtal på, berättar Lars Johansson (V). Bilden är ett montage.

I snart tio år har Vimmerbyortens Ryttarförening nyttjat ryttargården utan hyreskostnad. Men det har inte funnits något avtal som reglerat detta. Nu ska det tas fram. – När det gäller hyreskostnaden blir det ingen skillnad i praktiken, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Lars Johansson (V).

Ett avtal för kommunens ridanläggning har diskuterats under en tid. Utvecklingsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen sett över möjligheterna till kommunal drift av ryttargården, men landat in i slutsatsen att anläggningen även fortsättningsvis bör driftas av föreningen själv med hjälp av anläggningsstöd från utvecklingsavdelningen.

Sedan snart tio år tillbaka har Vimmerbyortens Ryttarförening nyttjat anläggningen utan någon hyreskostnad. Men det har inte heller funnits något fungerande avtal som reglerat ansvarsförhållandena mellan parterna.

– Ryttarföreningar har det jättesvårt med stora kostnadsökningar och det är svårt att få det att gå runt. Det är en känslig verksamhet och för några år sedan, när det blev kris, fick vi ge extrastöd en sommar, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

"Svårt att få ekonomi i det"

Han tänker på kostnadsökningar som foder, hovvård, veterinärkostnader och strö med mera. I Vimmerby vill man undvika en situation där ryttarföreningen av ekonomiska skäl behöver lägga ned verksamheten.

– Det är mycket som har ökat och det är svårt att få ekonomi i det.

Kostnaden för anläggningen beskrivs vara en stor kostnadspost och nu har kultur- och fritidsutskottet sagt ja till att ta fram ett nytt avtal.

– Det ska förtydliga gränsdragningar och ansvarsförhållanden.

Uppföljning efter tre år

Initialt föreslås att det i avtalet ska framgå att Vimmerbyortens Ryttarförening får hyra anläggningen kostnadsfritt.

"Det innebär att föreningen fortsatt står för de större driftkostnaderna vad gäller hästhållningen och personalkostnader samtidigt som kommunen bistår med en anläggning ämnad för ändamålet", står det i kultur- och fritidsutskottets protokoll.

Ett skäl till detta är också att kommunen har vaktmästare på Ceosvallen och ishallen, men inte på ryttargården. När avtalet, som skrivs på tre år går ut, ska man ha en uppföljning och diskussion kring fortsättningen.

– Det är olika förutsättningar för alla föreningar, men i praktiken blir det inte så mycket skillnad. Man har inte betalat någon hyra, men det har inte funnits något avtal som reglerat detta. Nu ska vi sätta det här på pränt och få lite klarhet i gränsdragningsfrågor. Det ska bli tydligare att vi inte avser att ta ut någon hyra och det blir en subvention för verksamheten, säger Lars Johansson.

Kultur- och fritidsutskottet har godkänt detta och frågan behöver inte tas upp i kommunstyrelsen.

– Allt blir klart när tjänstemännen tagit fram det här avtalet.