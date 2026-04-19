19 april 2026
Sven Weckfors (KD) är en av tre nya ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Foto: Arkivbild

Utskottet har haft sitt sista möte – de blir nya ersättare

POLITIK 19 april 2026 18.00

Den 1 april gick kommunen över i en interimsorganisation inför förändringen som väntar vid årsskiftet. Samhällsbyggnadsutskottet har därför haft sitt sista sammanträde och slås nu ihop med kultur- och fritidsutskottet.

Det blir en ny politisk organisation och likaså en ny tjänstemannaorganisation i Vimmerby kommun från och med 1 januari 2027. 

För att vara förberedda inför detta vid årsskiftet gick kommunen den 1 april över i en interimsorganisation. 

– Den nya nämnden kan inte tillträda förrän nästa mandatperiod, men redan under 2026 går vi in i en interimsorganisation. Allting ligger fortsatt under kommunstyrelsen fast vi går in i den nya organisationen. Det gör att vi kan skruva på saker, lösa problem och se till att saker inte faller mellan stolarna. Det har vi nu 2026 på oss att göra, har kommundirektören Ola Karlsson tidigare sagt. 

Det här innebär att kultur- och fritidsutskottet, från nu och fram till årsskiftet, kan fatta självständiga beslut. Samhällsbyggnadsutskottet har redan avvecklats och har nu haft sitt sista möte. Från och med 1 januari 2027 blir det en ny nämnd som har hand om kultur-, fritids- och tekniska frågor.

De tre blir nya ersättare

Avvecklingen av samhällsbyggnadsutskottet gör att det blir sex ordinarie ledamöter och sex ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Det handlar om att man slår ihop den nuvarande bemanningen i två utskott till ett utskott. 

Det här skapade en lucka på tre ersättarplatser. Det skulle bli två från majoriteten och en från oppositionen. 

– En del satt på dubbla poster och därför fick vi göra tillägg, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har nu valt Anders Karlsson (S), Peter Fjällgård (V) och Sven Weckfors (KD) till nya ersättare.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Relaterade inlägg

Nytt avtal ska ge ryttarföreningen hyresfritt även på papperet: "Har det jättesvårt"
AVSMALNINGEN TAS BORT – BLIR NY HASTIGHET
Fullmäktige krymper i Vimmerby – oenigt bland partierna
Oenigt i kommunstyrelsen – men det ska bli ett mindre fullmäktige
Föreningarna serveras straffspark – med utökat investeringsstöd

