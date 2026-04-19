Utskottet har haft sitt sista möte – de blir nya ersättare

Sven Weckfors (KD) är en av tre nya ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Foto: Arkivbild

Den 1 april gick kommunen över i en interimsorganisation inför förändringen som väntar vid årsskiftet. Samhällsbyggnadsutskottet har därför haft sitt sista sammanträde och slås nu ihop med kultur- och fritidsutskottet.

Det blir en ny politisk organisation och likaså en ny tjänstemannaorganisation i Vimmerby kommun från och med 1 januari 2027.

– Den nya nämnden kan inte tillträda förrän nästa mandatperiod, men redan under 2026 går vi in i en interimsorganisation. Allting ligger fortsatt under kommunstyrelsen fast vi går in i den nya organisationen. Det gör att vi kan skruva på saker, lösa problem och se till att saker inte faller mellan stolarna. Det har vi nu 2026 på oss att göra, har kommundirektören Ola Karlsson tidigare sagt.

Det här innebär att kultur- och fritidsutskottet, från nu och fram till årsskiftet, kan fatta självständiga beslut. Samhällsbyggnadsutskottet har redan avvecklats och har nu haft sitt sista möte. Från och med 1 januari 2027 blir det en ny nämnd som har hand om kultur-, fritids- och tekniska frågor.

De tre blir nya ersättare

Avvecklingen av samhällsbyggnadsutskottet gör att det blir sex ordinarie ledamöter och sex ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Det handlar om att man slår ihop den nuvarande bemanningen i två utskott till ett utskott.

Det här skapade en lucka på tre ersättarplatser. Det skulle bli två från majoriteten och en från oppositionen.

– En del satt på dubbla poster och därför fick vi göra tillägg, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har nu valt Anders Karlsson (S), Peter Fjällgård (V) och Sven Weckfors (KD) till nya ersättare.