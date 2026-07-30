HON FÅR TA KLIVET UPP – BLIR NY CHEF I KOMMUNEN

Mirja Holgersson tar ett kliv upp och blir tillförordnad förvaltningschef för kultur, fritid och teknik. Foto: Arkivbild

Egon Karlsson valde att snabbt säga upp sig från sin nya chefstjänst och det skedde redan i maj. Nu står det klart vem som blir tillförordnad förvaltningschef för kultur, fritid och teknik. – Det känns jätteinspirerande och kul att få möjligheten, säger Mirja Holgersson.

Det var i maj vår tidning kunde avslöja att Egon Karlsson skulle lämna den kommunala världen. Han hade då sagt upp sig från den nya tjänsten som förvaltningschef för kultur, fritid och teknik som han tillträdde så sent som 1 april.

Han ville gå vidare till ett mer fritt liv, där han själv mer tydligt styr över sin tid.

– Jag har full respekt för Egons beslut, framför allt när han beskriver sina känslor och planer. Det är inga hard feelings. Å andra sidan är det en sorg över det. Jag har lutat mig mot Egon som ny förvaltningschef när vi ska bygga upp den nya förvaltningen i organisationen, sa kommundirektören Ola Karlsson bland annat.

Redan då stod det klart att man behövde hitta en tillfällig lösning till posten efter semestern. Den skulle kommunen försöka lösa internt och det har man nu också gjort.

"Känns jätteinspirerande"

Nu kan vår tidning berätta att fritidssamordnaren Mirja Holgersson, som ganska exakt firat tioårsjubileum på den posten, blir tillförordnad chef tills en ordinarie finns på plats.

– Det stämmer, bekräftar hon när vi når henne mitt under en Bullerby Cup-match.

Vad känner du för det här?

– Det känns jätteinspirerande och kul att få möjligheten som tillförordnad. Jag har varit länge i organisationen och att få gå in och stötta upp under den här perioden när vi söker en ny chef känns jättespännande.

Under hennes tio år har uppdraget i grunden sett likadant ut, men under chefsbytet mellan Tommy Dahlgren och Egon Karlsson hade hon under några månader utökat ansvar för de övergripande verksamhetsfrågorna.

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Söker hon permanent?

Det nya jobbet tillträder hon den 1 september. Hur länge hon blir kvar där återstår att se.

– Det beror på hur rekryteringsprocessen går. Jag blir kvar tills vi hittar en ny och det är några månader vi har pratat om inledningsvis. Det kan gå olika fort och vi får se hur länge det blir.

Var det självklart att säga ja?

– Jag har tagit mig en funderare eftersom jag trivs på den position jag har. Vi har diskuterat det här internt också kring vilken lösning vi ville ha och vi ville helst ha någon som kan organisationen och verksamheterna internt. Men jag tog mig en funderare och kom fram till att det var kul och inspirerande att få möjligheten.

Kan det bli aktuellt att söka tjänsten permanent för dig?

– Jag har inte tänkt så mycket på det, utan jag har mest varit fokuserad på att kliva in och stötta upp under den här tiden. Sedan får man känna på det, men tjänsten ligger ute nu och jag hinner inte testa innan den går ut riktigt.

Större helhetsansvar

I och med det nya uppdraget får hon ett större helhetsansvar över hela verksamheten än vad hon varit van vid tidigare.

– Vi är mitt uppe i en organisationsförändring där den nya förvaltningen för kultur, fritid och teknik ska utformas. Det blir många pusselbitar och nya regelverk att ha koll på. Så att kliva upp och ha helhetsöverblicken blir den största skillnaden. Vi är en tajt organisation och jag känner mig trygg i verksamhetsfrågorna.

På den nuvarande tjänsten kommer Mirja Holgersson ha en vikarie på 50 procent.

– Sedan är ju Anton (Palmér) kvar också. Han är erfaren och får ta ett större ansvar under tiden för fritidsfrågorna. Generellt är också hösten en lite lugnare period för oss. Vi har inte vårt högsta tryck då, utan det är på vårkanten och därför ser vi att den här möjligheten finns att göra internt.

Vi har även sökt kommundirektör Ola Karlsson för en kommentar, men han har semester för tillfället.