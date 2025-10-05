Årets klubbmästare i discgolf korades under svåra förhållanden

Storebro IF:s klubbmästare i discgolf 2025 är Elton Fäldt i MJ15-klassen och Carl Falk i herrklassen. Foto: Pressbild

Storebro IF anordnade sitt tredje klubbmästerskap i discgolf på lördagen. Förhandsfavoriten Carl Falk vann herrklassen och kan för andra gången titulera sig som klubbmästare.

Storebro IF:s tredje klubbmästerskap i discgolf avgjordes i regn och blåst under lördagen.

– Vädret var inte med oss riktigt i år heller utan det var rejält blåsigt under tävlingen. Det hindrade dock inte 18 spelare från att ställa upp, säger Elias Linder från Storebro IF:s discgolfsektion.

Det spelades en herrklass där deltagarna spelade en runda på grön och en på vit. För första gången spelades en klass i MJ15 och deltagarna spelade bägge rundorna på grön.

Det var jämnt i MJ15 där Didrik Braag Hällmar och Elton Fäldt var i delad ledning efter första rundan. Elton Fäldt stod som vinnaren efter andra rundan och blir historisk första klubbmästare i MJ15.

I herrklassen var det också jämnt efter första rundan och både Carl Falk och Erik Holmberg låg på -13. Carl Falk ryckte ifrån under andra rundan och vann till slut med tre kast. Han försvarade därmed sin titel och blev klubbmästare för andra året i rad.

Representanter från Storebro IF grillade hamburgare under pausen och deltagarna fick välbehövlig energi inför andra rundan.

Två Closest To Pin-hål anordnades och Kent Hofalk vann på hål ett med 124 centimeter och Carl Falk kom närmast på hål tio med 367 centimeter.