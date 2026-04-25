25 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ung målvakt klar för fortsatt spel i VIBK

Målvakten Edvin Glindell stanar i VIBK. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

INNEBANDY 25 april 2026 21.30

Vimmerby IBK släppte en truppnyhet på lördagen. Det är 18-årige målvakten Edvin Glindell som är klar för en fortsättning.

Annons:

Det nya avtalet har precis skrivits på. 

– Edvins förmåga att snabbt läsa spelet och agera därefter gör honom till en tillgång både offensivt och defensivt. Lägg där till hans utvecklingskurva så känns det otroligt bra att två av tre målvakter är klara i årets målvaktsuppsättning, säger sportchefen Ricky Svaxholm.

Själv är Edvin Glindell glad över att ha kritat på.

– Jag väljer att fortsätta i VIBK för att det är min moderförening. Jag har sedan jag varit liten haft målet med min innebandy att få utvecklas i VIBK. Jag gillar starkt stämningen i gruppen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt