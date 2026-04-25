Ung målvakt klar för fortsatt spel i VIBK

Vimmerby IBK släppte en truppnyhet på lördagen. Det är 18-årige målvakten Edvin Glindell som är klar för en fortsättning.

Det nya avtalet har precis skrivits på.

– Edvins förmåga att snabbt läsa spelet och agera därefter gör honom till en tillgång både offensivt och defensivt. Lägg där till hans utvecklingskurva så känns det otroligt bra att två av tre målvakter är klara i årets målvaktsuppsättning, säger sportchefen Ricky Svaxholm.

Själv är Edvin Glindell glad över att ha kritat på.

– Jag väljer att fortsätta i VIBK för att det är min moderförening. Jag har sedan jag varit liten haft målet med min innebandy att få utvecklas i VIBK. Jag gillar starkt stämningen i gruppen.