DSK förlorade toppmötet mot IFK Oskarshamn: "Står upp bra"

Toppmöte mellan fullpoängarna IFK Oskarshamn och Djursdala SK. Då fick DSK åka hem tomhänt trots en stark insats. – Vi står upp bra men de har lite mer individuell skicklighet som avgör, säger tränaren David Henriksson.

IFK Oskarshamn är topptippat i division fem och har öppnat starkt med två raka segrar, även om det satt långt inne mot Hultsfreds FK i omgång två. Samtidigt har Djursdala SK övertygat och stod också på sex poäng inför dagens match i Oskarshamn.

I första halvlek var det IFK Oskarshamn som gjorde båda målen efter två kanonavslut.

– Vi står upp bra och skapar några halvchanser samtidigt som vi håller dem på utsidan. Vi jobbar stenhårt men de har lite medstuds och är individuellt skickliga. Det är två avslut i krysset långt utifrån som är svåra att försvara sig mot, säger David Henriksson.

Svarade blixtsnabbt på reduceringen

I andra halvlek reducerade Anton Palmér efter dryga timmen och skapade nerv i matchen. Men IFK Oskarshamn svarade blixtsnabbt och avgjorde matchen med två snabba mål kort därefter.

– Vi ligger bra i positionerna och får energi av 2-1-målet. Tyvärr får de in trean direkt efteråt och då blir det lite uppgivet. Det är synd att vi inte kunde hålla borta dem lite längre, säger Henriksson.

Trots 4-1-förlusten var han belåten över hur laget stod upp mot förhandsfavoriten.

– Jag är nöjd med insatsen. Vi gör ingen dålig match men de har lite mer skicklighet som avgör. Samtidigt är vi lite tunna och är bara 14 personer i dag. De är skickliga på konstgräset och jag hoppas att vi ska matcha dem ännu hårdare hemma på Dalavallen.