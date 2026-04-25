Flera Gullringsspelare skadade i derbyt – så är status

Jesper Wärnehall riskerar att bli borta en dryg månad från spel. Foto: Ossian Mathiasson

Det blev en kostsam poäng för Gullringens GoIF i rivalmötet med Vimmerby IF under fredagskvällen. Flera spelare tvingades utgå med skador. Värst är det för Jesper Wärnehall som blivit gipsad efter dubbla brott i handen. – Jag ska röntgas i morgon igen för att se om det blir operation eller inte, säger mittfältaren.

Den andra halvleken innehöll väldigt mycket avbrott på Gullemon i gårdagens derby. Det berodde på att flera spelare i hemmalaget åkte på tuffa smällar och blev liggandes på planen.

Två av dem – Jesper Wärnehall och Petter Gustafsson – fick dessutom ta sig till Västerviks sjukhus. Wärnehall med en befarad handledsfraktur.

– Prognosen är att båda benen var av i handleden och jag har blivit gipsad. Man ska röntga i morgon igen för att se om det blir operation eller inte, säger Jesper Wärnehall på lördagen.

En dryg månad väntas det dröja innan skadan är läkt.

– Efter detta blir det väl gips i fem till sex veckor om allt läker bra.

Går det att spela med gipset tror du?

– Jag vet inte riktigt hur det funkar, men förmodligen inte. Så det är väl fem till sex veckor antar jag.

Träffades på parkeringen

Wärnehall försökte jaga ifatt Vimmerbys Melker Johansson när han ramlade illa.

– Jag snurrade väl runt något halvt varv och landade konstigt på den.

Alldeles i slutskedet åkte också Petter Gustafsson på en tuff smäll mot huvudet och blev liggandes i vårgräset. Han träffade lagkamrat Wärnehall på sjukhuset i Västervik.

– Jag frågade snällt om det möjligtvis kommit in någon mer med en gulsvart tröja, men det fick de inte säga. Men sedan träffade jag honom på parkeringen, skrattar målvakten.

Han säger att han känner sig okej när han sitter och äter en sen frukost på lördagen.

– De misstänkte en lättare hjärnskakning. Jag har lite ont i huvudet, så det blir att ta det piano ett par dagar.

Utesluter inte spel

Petter Gustafsson har en historia med hjärnskakningar.

– För två, tre år sedan tuppade jag av mot Tranås, så den här gången kände jag att det var smartare att åka in.

Han dömer dock inte helt ut sina chanser till spel kommande helg.

– Nej, det har jag inte uteslutit. De sa bara att jag själv får känna av och att det kunde vara bra om ett par dagar att komma igång och jogga lite. Det är jag själv som bestämmer.

Vad var det som hände?

– Jag vet inte själv. Jag tror det var Linus (Hillström) som träffade med sin fot eller knä. Det var egen spelare i alla fall.

Felix ger lugnande besked

Felix Johansson åkte också på en rejäl propp kort efter att han hoppat in. I det fallet var det lagkamraten Martin Höglind som sänkte honom. Där blev det dock inget sjukhusbesök.

– Nej, det ville jag inte. Det är bra, men jag känner lite i nacken och ryggen. Jag tyckte inte den var så hård själv, men alla andra verkar ha tyckt det.

Spelar du redan nästa vecka?

– Det tror jag. Jag har tänkt vara med i U-lagsmatchen redan i morgon. Jag märker väl då om det går eller inte, säger Felix Johansson.

Utöver dessa tre klev även Ola Lindblom av med en känning från en padelskada liksom Haris Dreco som flaggade för viss problematik med baksidan.