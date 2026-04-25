Litet barn dog på sjukhuset – IVO avslutar ärendet

Det var i maj förra året som regionen anmälde sin egna miss, som ledde till att ett litet barn som sökte vård på sjukhuset i Västervik avled. Nu har IVO avslutat sin utredning.

Den tragiska historien handlar om ett litet barn som sökte vård på sjukhuset i Västervik förra året. Barnets föräldrar sökte vård för barnet vid flera tillfällen.

Barnet hade infektionssymptom och feber. Flera undersökningar genomfördes och barnet fick antibiotika. Under sjukdomstiden utvecklade barnet hyponatremi, som innebär att saltnivåerna är för låga.

Det här upptäcktes inte av sjukvården och barnet avled. Region Kalmar län anmälde därefter händelsen till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med lex Maria.

Regionen meddelade också att flera åtgärder vidtagits efter händelsen och att man dessutom inför flera rutiner för att minska risken för upprepning.

Rimliga och adekvata slutsatser

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutat sig för att avsluta ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder. IVO skriver att de bedömer, efter en begärd komplettering, att regionen fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.

"Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen", skriver IVO.