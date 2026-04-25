Prisras på kaffe väntas – så mycket handlar det om

Kaffe är en av de produkter som stuckit iväg i pris senaste tiden. Nu är ett rejält trendbrott på gång. Priset väntas sjunka med 14-15 kronor per kilo.

Svenskar är en av världens mest kaffedrickande befolkningar med en konsumtion på åtta kilo per person och år. Skälet är sjunkande världsmarknadspriset och uppgifter om en rekordskörd i Brasilien.

– Vi vet hur viktigt kaffet är för de svenska hushållen. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser en genomsnittlig prisnedgång på cirka 8–10 procent på kort sikt. Det innebär att ordinariepriset på ett vanligt paket kaffe i butik bör landa på omkring 70–80 kronor framöver, säger Rebecca Widegren, prischef på Coop Sverige.

Sedan pristoppen 2025 har priset på Arabica-bönor rasat med 31 procent. Positiva uppgifter om kaffeskördarna i både Brasilien och Vietnam öppnar för ännu lägre priser i slutet av 2025.