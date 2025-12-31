EFTER VM-SUCCÈN: SÅ SER ”DIRTY HARRY” PÅ FRAMTIDEN

Trots förlust i VM-åttondelen hyllas Andreas ”Dirty Harry” Harrysson nu över hela världen. Själv tar han uppståndelsen med ro och berättar att det även fortsättningsvis är Målilla som gäller som bas för dartkarriären.

Andreas Harrysson var bara millimeter från att ta hem både det femte och sjätte setet i åttondelsrysaren mot världsfemman från Wales, Jonny Clayton, under tisdagseftermiddagen.

En seger hade inneburit en kvartsfinalplats och tillika säkrat tourkort nästa år tillsammans med världens övriga bästa spelare. Men VM-äventyret i dart slutade med en 4-2-förlust för Andreas och nu vänder han hem till Målilla igen – rik på många nya erfarenheter, men framför allt med närmare 750 000 friska kronor på kontot.

”Vi får se vad som händer”

– Det betyder mycket. Nu kan jag satsa på darten. Nästan allt kommer gå till darten tror jag. Jag kanske kan ta en extra dag ledigt nu och köra på darten, säger Andreas Harrysson till Expressen.

En kvartsfinalplats och säkrat tourkort hade inneburit att Andreas kunde ha flyttat till England för att satsa på dart på heltid. Efter presskonferensen berättar han dock att det nu blir Målilla även i fortsättningen.

– Jag har funderat på England, men det hade varit om jag tagit tourkortet, då hade det varit annorlunda. Nej, nu får jag fortsätta med de här långa resorna ett tag till i alla fall. Vi får se vad som händer nu, säger han till Expressen.

Hyllas av motståndaren

Andreas Harryssons framfart under VM har gett eko i hela dartvärlden. Han blev snabbt en favorit hos publiken på plats i Alexandra Palace i London, hos tv-tittarna men också högt respekterad av motståndarna. En av många som hyllar Andreas är tisdagens överman Jonny Clayton.

– Jag har inte varit så nervös på länge. Så fort jag tittade upp satte han dubblar. Jag bara blundade och hoppades att han skulle missa. Vilken spelare han är. Vilken gentleman. Jag var så helvetes nervös, säger Clayton enligt Expressen.

– Han (Andreas Harrysson) har visat vad han kan göra och att han kan nå proffstouren. När han når dit kommer han att sänka många bra spelare. Hans skicklighet här visar att han kommer vara med under lång tid, menar Jonny Clayton.