Stor genomgång – så går det i kommunvalet 2026

En hel valrörelse återstår. Men kommunvalet 2026 närmar sig. Här delar Dagens Vimmerbys politiske krönikör och reporter Simon Henriksson med sig av sina spådomar inför det som väntar. Och vissa tankar kan nog överraska.

Största parti: Socialdemokraterna

Procent: 29,5

Valet 2022: 26,51

Valet 2018: 25,1

Kommentar: Jag förutspådde en större ökning än det blev för Socialdemokraterna i senaste valet. Det landade till sist, för ett parti som S, på relativt blygsamma 26,51 procent. Efter att Vimmerbyalliansen styrt kommunen i fyra år trodde jag att Socialdemokraterna skulle öka mer.

Nu räckte det till att på nytt vara med och bestämma. Den här gången tillsammans med C och V. Det har varit en stormig mandatperiod för partiet med tre olika ledare. Först Helen Nilsson som valde att gå i pension. Sedan Cissi Hammar som avgick lika fort som hon tillträtt. Och sedan har det nu varit Eva Kindstrand Ströberg i mandatperiodens två sista år.

Starten var inte den bästa för partiet, men Eva Kindstrand Ströberg har varit en frisk fläkt och gjort ett bättre jobb som kommunstyrelsens ordförande än många kanske väntat sig. Hon har känts trygg, säker och trovärdig i princip från dag ett.

Utan väljarundersökningar är det förstås oerhört svårt att se åt vilket håll det blåser bland kommuninvånarna. Upplevelsen är ändå att den rödgröna majoriteten, sett till den senaste tiden, tycks ha fått ordning på en del saker. Ekonomin ser onekligen bättre ut, även om det fortfarande finns orosmoln. Inte minst demografin, som alla brottas med, och att man inte fått ordning på en del stora jämförbara kostnader. De finns med där i bakgrunden ännu.

Hur mycket väljarna kommer minnas av den ytterst genanta och märkliga hanteringen av makten i Vimmerby från november 2024 återstår också att se. De tre partierna gick isär, men majoriteten ombildades sedan ett par veckor senare.

Mycket tycks ha handlat om att sparka Carolina Leijonram som kommundirektör. Det gjorde man till slut. Likaså sparkades Vimarhems vd Johan Oléhn i ett senare skede och flera andra chefer har fått gå under perioden.

Jag tror inte väljarna är särskilt missnöjda med hur S styrt den här kommunen. Särskilt tror jag många – naturligtvis inte alla – uppskattar handlingskraften i att sparka kommundirektören. Sedan att det nog var C och V som såg till att det hände, tänker kanske inte merparten på när det står vid valurnorna. Undertecknad tror att partiet återhämtar sig något ytterligare från det urusla väljarstödet vid valet 2018.

Näst största parti: Moderaterna

Procent: 21,7

Valet 2022: 19,9

Valet 2018: 12,6

Kommentar: Efter att ha styrt Vimmerby kommun under stora delar av den moderna historien har Moderaterna nu befunnit sig i opposition. Katastrofsiffrorna 2018 berodde förstås på det utskällda samarbetet med Socialdemokraterna mellan 2014 och 2018. 2022 gjorde man ett mycket starkt val och nådde hela 19,9 procent.

Det räckte ändå inte till att kunna bilda en majoritet och Vimmerbyalliansen begravdes, när Centerpartiet bytte sida. Nu har M kunnat agera i opposition, sett till att inte vara ansvariga för en del svåra och tunga beslut som fattats och vara rätt oppurtinistiska när tillfälle getts. Bland annat avstod man från att delta i beslutet om att tillskjuta de medel som krävdes för att göra ishallen redo för Hockeyallsvenskan. Tänk er kritikstormen om M stoppat VH från spel i en högre division?

Niklas Gustafsson har sökt lite väl mycket effekt ibland utan att själv kunna presentera gångbara alternativ eller lösningar, kan jag känna. Frågan är om väljarna känner likadant.

Det tror jag inte. Moderaterna lokalt har viss medvind och jag tror att partiet lär öka lite ytterligare vid valet i höst. Kan Niklas Gustafsson bli kommunstyrelsens ordförande? Det är i allra högsta grad möjligt.

Tredje största parti: Sverigedemokraterna

Procent: 15,4

Valet 2022: 13,94

Valet 2018: 11,1

Kommentar: Sverigedemokraterna är inte alls lika kontroversiella i svensk politik längre. De är ju till och med en del av hur landet styrs.

Inte heller lokalt finns samma kontroversiella företrädare längre. För den sakens skull har skandalerna inte upphört helt. Den första halvan av mandatperioden var de få, men på slutet har exempelvis en tung politiker, Emil Larsson, valt att sluta efter att ha kört rattfull. En annan SD-topp, Jimmy Rödin, besökte en förskola med porrdekaler på bilen.

Det är inte samma stuns i skandalerna längre och inte samma mängd, men nog finns det problem inom partiet. Lokalt har man dock byggt ut sitt lag ordentligt och den senaste tidens rekryteringar visar på att det finns självförtroende och tro inför valet.

Sympatisörerna blir fler och SD har inte varit lika kritiska mot majoriteten som största oppositionspartiet Moderaterna. Det blir naturligt att det är oppositionsrådet, och den posten har M, som allra mest uttalar sig om olika frågor. Det som kan få några att tveka är förstås vilka SD allierar sig med? Ibland har de röstat med M och KD, ibland den rödgröna majoriteten.

SD säger sig vara redo att styra Vimmerby efter nästa val, men då måste det nog bli tydligt med vilka man vill samarbeta.

Mycket talar ändå för att partiet ökar ytterligare och blir kommunens tredje största parti.

Fjärde största parti: Centerpartiet

Procent: 13,7

Valet 2022: 15,64

Valet 2018: 28,1

Kommentar: Centerpartiet styr Vimmerby kommun. Det var länge bara ett rent faktum. Nu är de förvisso med och styr även den här mandatperioden, men raset i förra valet var kolossalt stort.

Sannolikt lär valresultatsanalysen varit att mycket berodde på den ytterst styvmoderliga hanteringen av toppkandidaten Ingela Nilsson Nachtweij den då gångna mandatperioden.

Centerpartiet har hamnat i en ond spiral här lokalt och av de drygt 15,6 procent som röstade på partiet här var det nog inte särskilt många som ville se ett samarbete åt vänster.

Nu har C styrt med S och V i snart fyra år. Många ser nog att de tre hanterat den här mandatperioden ganska väl och C lär få en del kredd för beslutet att stå på sig gällande kommundirektören. Jag tror inte det hjälper särskilt långt. Jag tror, precis som alliansföreträdare varit inne på flera gånger, att väljarbasen är alldeles för borgerlig lokalt för att acceptera ett samarbete med Vänsterpartiet.

Positivt för partiet är förstås att man fått in nya namn som Urban Kennmark och Björn Tunek, som säkerligen kan dra en del röster. Men jag tror inte det hjälper för att ta sig tillbaka i det här valet.

Centerpartiet fortsätter sitt tapp lokalt och kommer inte bli mer än kommunens fjärde största parti. Vem hade trott det för 15 år sedan? Inga händer uppe, ser jag.

Femte största parti: Kristdemokraterna

Procent: 9,7

Valet 2022: 9,64

Valet 2018: 9,1

Kommentar: Kristdemokraterna är tillbaka på en mer stabil nivå kring fyra till fem mandat igen. Det tror vi att man klarar även vid höstens val. KD har befunnit sig i opposition och haft ett omfattande samarbete med Moderaterna. Ola Hammarbäck är en skicklig debattör, men hur många i allmänheten ser vad han gör i talarstolen i Plenisalen? Inte speciellt många.

Däremot tror jag att rekryteringen av Ukraina-eldsjälen Kenny Fransson kan betyda en del.

Kristdemokraterna lär också tjäna på de här åren i opposition. Hur tacklar man motvinden nationellt? Det tenderar att inte betyda så mycket i kommunval generellt och jag tror att KD till och med kommer öka, om än ytterst marginellt, i höstens val.

Sjätte största parti: Vänsterpartiet

Procent: 8,8

Valet 2022: 10,9

Valet 2018: 9,1

Kommentar: Vänsterpartiet har stabiliserat sig på en sensationellt stark nivå för att vara Vimmerby. Jag trodde man hade nått taket redan vid valet för fyra år sedan, men där hade jag fel. Min tes då var att Vänstern fått ett stort antal missnöjda S-röster, men dessa stannade uppenbarligen kvar även vid valet 2022. Vänsterpartiet har varit ett jätteseriöst oppositionsparti i Vimmerby under lång tid. Nu har man för första gången suttit vid makten och styrt. Visst har de sänkt en del arvoden, visst låg de på för att sparka kommundirektören – men jag tror inte det räcker. Till viss del tror jag att samarbetet med Centerpartiet har varit svårsmält och det är inte så att det inte har sparats på äldre och barn den här mandatperioden heller. Nu, först hösten som gick, har man drivit igenom en del saker som ska göra vardagen enklare för medborgarna och medarbetarna. Jag tror likväl att det kommer finnas en viss – men som ni ser ganska liten trots allt – besvikelse över Vänsterns år i styrande position. Lägg därtill att Lars Johansson, kanske Vimmerbypolitikens allra skickligaste retoriker och debattör, tagit ett stort kliv åt sidan. Det kommer märkas vid valurnorna. Sanna mina ord.

Utmanare: Miljöpartiet/Övriga partier

Procent: 0,7/0,5

Valet 2022: 1,58/1,9

Valet 2018: 1,9/2,8

Kommentar: En utmanare, som försökt ta sig in i två raka val, är borta. Landsbygdspartiet oberoende ställer inte upp 2026, vilket vår tidning avslöjade förra hösten. De har tagit ett antal röster båda gångerna och frågan är var dessa personer nu väljer att lägga sina röster? En del till C, en del till SD, en del någon annanstans kanske. Just nu ser Miljöpartiet ut som det enda partiet utanför som har någon typ av chans. Men kommer MP kunna ta sig in igen? Jag ser det som högst tveksamt. Partiet har hållit väldigt låg profil sedan de åkte ur fullmäktige. Att ta sig in är också en betydligt större utmaning än att hålla sig kvar. För Miljöpartiet krävs det att man får en fråga att kunna driva tydligt. Den ska sedan väljarbasen också tycka är intressant. Sedan krävs det att man kavlar upp ärmarna och syns betydligt mer än de senaste valrörelserna. En brasklapp bör också läggas in kring att det kan dyka upp någon enskilt väldigt stor fråga under våren eller sommaren. Det skulle kunna göra att ett nytt lokalt parti dyker upp, men möjligheterna för det får betraktas som nästintill obefintliga. Partiet Nyans var rätt nära i grannkommunen Hultsfred förra valet och det är också möjligt att något sådant parti helt obemärkt lockar en del väljare, men den sannolikheten är samtidigt rätt låg.

Analys efter valet:

Den styrande S, C och V-majoriteten får ändå över 50 procent av rösterna och ny egen majoritet. De kommer få fyra nya år vid makten – om de vill fortsätta tillsammans vill säga. Men det lär de ju vilja. De tre oppositionspartierna har ingen chans. Möjligheten för att det ska bli en ny majoritet är att man från M och KD:s sida lyckas locka över Centerpartiet, men då krävs också Sverigedemokraterna. En ekvation som ser omöjlig ut.

Möjligheten som skulle kunna dyka upp är att C känner att deras ras inte kan fortsätta och att de måste välja en ny väg lokalt.

Svaret får vi den 13 september.