VIDEO: Elviskonserten en jättesuccé – se bilderna från kyrkan här

Lokale musikern Johan Sigvardsson firade 30 år som artist med en Elviskonsert i Målilla kyrka på lördagens eftermiddag och intresset kom som en chock. De medverkande körerna fick lämna plats i bänkarna och sitta vid altaret för att alla skulle få plats och även läktaren fick agera publikplats.

Uppskattningsvis lyckades man fixa plats åt runt 400 personer och de som hade hoppats att kunna anlända sent fick tyvärr vända om i dörren. Johan själv berättade innan uppträdandet hur glad han var över att så många ville höra hans Elvistolkningar som han framförde tillsammans med Lönneberga och Vena kyrkokörer, Vena Kristdala Manskör och kompbandet bestående av Louise Ahlström på piano, Karl-Johan Johansson på dragspel, Bert Olausson på bas samt trummisen Daniel Andersson.

– Det blir fantastiskt det här! Det är ju helt fullt i kyrkan, både här nere och på läktaren! Otroligt häftigt.

Hur länge har ni jobbat med att sätta ihop konserten?

– Vi har väl hållt på ett halvår ungefär och tänkt på det. Så blev det nu i april och så fick jag kontakt med Jeanette Frode som är dirigent. Så har vi ordnat upp så vi har fått ett helt band och trekörer. Jag sjunger solo och min fru kommer vara med och sjunga också så det blir härligt.

Musiken var utvalda favoritlåtar som Elvis framfört, både Johans och körernas. Det blev en mix av hans sakrala och profana sånger. Exempelvis Amazing Grace, His Hand In Mine och Always On My Mind. Mellansnack på Elvistema blev det också när Johan dels berättade om sina besök på Graceland och i musikstudiorna som Elvis spelat in i samt små kuriosainstick om sångerna som framfördes.