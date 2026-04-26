Försökte ta sig in i lägenhet – berusad man trodde att han var hemma

När han greps av polisen trodde den kraftigt berusade mannen att han försökte ta sig in i sin egen lägenhet. I själva verket var han i full färd med att bryta sönder altandörren till en helt annan bostad i Västervik. Nu döms han för skadegörelse.

Det var den 2 mars förra året som en polispatrull beordrades till en adress på Folkparksvägen i Västervik med anledning av ett pågående inbrott i en bostad.

Under ed har en av polismännen berättat att man påträffade den misstänkte mannen, som är i 20-årsåldern, när han bröt på spröjs till en altandörr. Enligt polisen ska mannen ha varit kraftigt berusad och trodde att han var i en annan stad och att det var hans egen lägenhet han försökte ta sig in i. Men det var det ju inte.

När den misstänkte började förstå vad som hade hänt ska han ha bett om ursäkt till poliserna.

Minns ingenting

Den nu dömde mannen har uppgett att han hade druckit både öl och cider den aktuella kvällen och att han var kraftigt berusad. Vid 23-tiden ska han ha kommit in på en pub i Västervik, men sedan slocknade minnet och därefter har han bara sporadiska minnesbilder fram tills dess att han greps av polisen vid 05-tiden och blev satt i ”fyllecell”.

Genom sin försvarare har mannen vitsordat de faktiska omständigheterna, men förnekat brott då han menar att han inte haft något uppsåt.

Vid en samlad bedömning anser dock Kalmar tingsrätt att mannen i vart fall måste ha haft likgiltighetsuppsåt till den åtalade gärningen och dömer honom för skadegörelse.

Har slutat dricka alkohol

Den tilltalade förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Av yttrande från Kriminalvården framkommer bland annat att han lever under ordnade former och att något övervakningsbehov inte föreligger.

Eftersom tingsrätten menar att det saknas skäl att tro att mannen kommer att begå nya brott lät man påföljden stanna vid villkorlig dom förenat med 50 dagsböter om 370 kronor, totalt 18 500 kronor. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Inför tingsrätten uppgav den nu dömde mannen att han inte har druckit alkohol efter den aktuella händelsen.