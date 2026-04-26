DEBATT: I Vänsterpartiet är vi ett lag

Läser med intresse DV:s analys inför valet. Delar många tankar. Är mer tveksam till andra. Jag ser saken "inifrån" och DV "utifrån" och jag är såklart dessutom färgad av mina egna åsikter.

Är allt frid och fröjd? Långt därifrån. Verkligheten förändras alltid och man måste ständigt finna nya lösningar framåt. Så som inom vars och ens vardagsliv så också inom politiken.

Folk ville ha andra som styrde - De har fått andra som styrt. Folk ville ha ordnad ekonomi - De har fått ordnad ekonomi. Folk ville ha chefer utbytta - De har fått chefer utbytta.

Och jag är inte ett dugg orolig för att Lars tar några steg tillbaka. Ni inser inte - än - hur duktig Erik som tar över är!

Jag har förstått av kommentarer från andra partier - där det ibland varit rena maktkamper - att man ofta ser det som en prestigeförlust att stå längre ner på en lista. Att man förlorar inflytande.

Så inte hos oss. Vi är ett lag. Vi vill att alla ska få ta plats. Vi vill att alla ska få växa. Det är inte bara en och samma person som ska lägga beslag på toppositioner hela tiden. Ett parti utvecklas inte då.

Att låta flera ta plats och vara "nummer ett" är att på lång sikt bredda kompetens, undvika likriktning och inte stelna som parti - Eller som samhälle.

Lars är kvar

Lars backar. Någon annan tar hans plats. Men Lars är kvar. Allt han kan och har lärt sig finns fortfarande med oss.

Ingen tappar inflytande hos oss. Vi bestämmer vår gemensamma politik på våra möten, där alla medlemmar som vill, både kan och får komma till tals. Det är där vi bollar idéer och lösningar, drömmar och framtidsplaner. Där är alla lika och alla åsikter, idéer och lösningar lika välkomna.

Dina också om du kommer med!

I Vänsterpartiet tappar ingen inflytande över något alls genom att ta ett steg tillbaka, därför att vi är ett lag. Och om man som väljare verkligen vill ha Lars med högt upp så är lösningen enkel.

Ta vår valsedel. Kryssa hans namn.

Själv backar jag från plats åtta i förra valet till plats arton denna gång. Helt frivilligt. Jag vill helt enkelt arbeta på ett annat vis än att nödvändigtvis stå högt upp på listor. Jag har mitt eget demokratiprojekt på gång som jag arbetar på via andra vägar. Och har precis lika mycket inflytande som både Lars och Erik och alla andra över vår gemensamma politik ändå.

Vänsterpartiet i Vimmerby är ett lag som vill bygga ett bättre Vimmerby för alla, inte en klubb där vi tävlar om inflytande för vår egen person.

Jens af Ekenstam Stenman

V i Vimmerby