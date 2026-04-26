Turistmagneten inviger säsongen med tredagarsfest och ny miljö

Det blir festligt i tre dagar när Filmbyn i Mariannelund inviger säsongen. Foto: Pressbild Filmbyn

Filmbyn i Mariannelund gör sig redo för sin tionde säsong sedan starten 2017. Sommarsäsongen invigs storslaget med festliga evenemang i tre dagar 1-3 maj. I samband med öppningen visas även två nyheter i den fasta inomhusutställningen för första gången.

Det är dags för traktens alla turistattraktioner att ta sig an ytterligare en säsong av turistanströmningar. 1 maj slår Filmbyn i Mariannelund upp dörrarna och inviger sin tionde säsong med marknad, plantbytardagar, bakluckeloppis, musikunderhållning och mycket mer.

– Det känns fantastiskt att vi nu går in i vår tionde säsong. Vi har laddat upp med både nya miljöer i utställningen och härliga aktiviteter utomhus, som våra populära plantbytardagar, för att ge våra besökare en riktigt bra start på året, säger Ingela Nilsson Nachtweij, verksamhetschef, i ett pressmeddelande.

Ny miljö och unika bilder

Inför säsongen har den permanenta utställningen kompletterats med en ytterligare miljö och ett bildspel med unika foton från Bullerbyinspelningarna 1986. Bilderna har lånats av Kenneth Roth från Pelarne, som under ett helt år var med och arbetade med inspelningarna.

Den nya miljön är ”Varggropen” från Emil i Lönneberga vilken har placerats intill Snickerboa i utställningen.

Helgen inleds med hantverksmarknad, plantbytardag och bakluckeloppis 1 maj. Även under lördagen och söndagen kommer det finnas möjlighet för den som vill byta, sälja eller köpa plantor och loppisprylar. Göran Nachtweij med sällskap kommer att stå för musikunderhållning kring lunchtid alla tre dagarna, och under söndagen bjuder Filmbyn alla besökare på kaffe och kaka som en del i Upptäckarda´n.

Nette Jönnervik Holmblad är ny ordförande för Filmbyn ideell förening och är med och anordnar hantverksmarknaden.

– Härligt att vi kan ordna en Hantverksmarknad i Upplevelseskogen i samverkan med Filmbyn, säger hon i pressmeddelandet.