Snön ställer till det – SVIF:s cupresa får vänta

Södra Vi IF vann sin grupp i Toyota Cup. Under onsdagskvällen väntade Holsby SK i nästa runda av cupen – men titta ut genom fönstret. Matchen blir inte av.

Södra Vi IF är ett av flera lokala lag som gått vidare i Toyota Cup efter ett framgångsrikt gruppspel. SVIF vann sin grupp före Tjust IF FF, Horn/Hycklinge IF och Ankarsrums IS.

I slutspelets första runda ska SVIF ta sig an division 5-laget Holsby SK.

Cupmatchen skulle ha spelats på Arena Ceos under onsdagskvällen, men aprilsnöovädret ställer till det helt. Matchen kan inte bli spelad som planerat.

Nytt datum väntas nu bli måndag den 8 april.