SVIF inte riktigt påkopplade – föll i premiären

Peter Magnussons SVIF föll i premiären borta mot HM IS. Foto: Arkivbild

Södra Vi IF var inte riktigt påkopplade från start. Det fällde laget i premiären borta mot Hjältevad/Mariannelund. – Typisk premiärmatch. Vi förtjänar inte att vinna, säger tränaren Peter Magnusson.

Södra Vi, som spelade första matchen på naturgräs för säsongen, släppte in 1-0 efter tio minuter. HM IS-backen Teodor Berggren satte ledningsmålet efter en hörna.

– Det var en typisk premiärmatch. Kanske var det lite premiärnerver och vi var inte påkopplade i första halvlek. Vi låter HM IS göra just det som HM IS är bra på och de leder välförtjänt med 1-0 i halvtid, säger SVIF-tränaren Peter Magnusson.

Klart bättre blev det i andra halvlek, men med kvarten tilläts Jonatan Green göra 2-0. SVIF reducerade genom Mikael Hammarquist men kom aldrig närmare än så.

– Den andra halvleken vinner vi spelmässigt, men inte målmässigt. Sista 20 är riktigt bra och vi har fyra, fem heta lägen efter vårt reduceringsmål. Vi kunde ha fått en poäng, men vi förtjänar inte att vinna.

Ovanan vid naturgräset var också en aspekt.

– Vi spelade cupen i onsdags på konstgräs och det blir en omställning förstås. Alla försöker i andra halvlek och den moralen får vi ta med oss till nästa match.