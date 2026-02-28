FBSK vann cupderbyt mot Storebro – målvakten utgick skadad

Frödinge/Brantestads SK har satt sig i en bra position i Toyota Cup. Detta efter 2-1 mot Storebro IF under lördagen. – Stundtals bra och stundtals sämre, säger tränaren Patrik Nilsson.

Endast ett mål föll under den första halvleken och det var FBSK som tog ledningen halvvägs in på den. Albin Hellenstierna höll sig framme och gjorde 1-0.

Efter en timme utökade Vilmer Krantz till 2-0 och i slutminuterna knoppade Isac Green in en hörna och reducerade för Storebro.

– Stundtals bra, stundtals sämre. Det var som en premiär brukar vara. Vi orkar inte riktigt hela vägen och byter mycket, så att alla får spela. Byter man två, tre gubbar tar det ett tag innan man kommer in det, säger Patrik Nilsson.

FBSK-tränaren såg ändå tendenser hos sitt lag.

– Det tycker jag verkligen. Det var en jämn match, men vi är det lite bättre laget och kunde ha gjort några till. Det är alltid svårt att säga, men jag tycker vi är strået vassare faktiskt.

Ströberg blev skadad

Hans motsvarighet, Jimmi Wickström i Storebro IF, såg klara förbättringar jämfört med storförlusten mot VIF:s juniorer förra helgen.

– Jämfört med förra matchen vågar vi mycket mer. Man ser hur vi vill spela och i första halvlek spelar vi väldigt bra. Vi vågar kliva fram och pressar tillbaka dem under hela första halvlek. Vi håller passningarna på backen och har flera jättebra moment. Vi har inte riktigt tränat anfallsspelet ännu, men kommer göra det längre fram.

Dessvärre fick Storebro sin målvakt Fredrik Kindstrand Ströberg skadad.

– Nu var det något med handen och han har haft lite småskavanker. Vi jobabr med ett alternativ och hoppas och tror att vi har något på gång i alla fall.

Nu fick utespelaren Leo Backheden ställa sig i kassen. I Storebro förtjänade Isac Green och Otto Svensson beröm. I FBSK ansågs hela laget göra det bra, men trion Olle Mannefred, Filip Nilsson och Albin Hellenstierna stack ut lite extra.