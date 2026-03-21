Möttes igen – då kryssade FBSK och SIF

Frödinge/Brantestads SK och Storebro IF möttes i Toyota Cup för några veckor sedan. Då vann FBSK med 2-1. När lagen träningsspelade på lördagen blev det 1-1.

Den andra matchen på kort tid mellan de blivande seriemotståndarna slutade 1-1. Robin Paulsson gjorde Storebros balja och Vilmer Krantz svarade för FBSK:s mål.

– Vi kämpar och sliter. I början får vi rulla boll tryggt och det gör vi bra. Sedan sätter de lite mer press på oss och då faller vi ned för lågt. Men vi gör en bra match som helhet. Vi föll lite för lågt och gick inte in i närkamperna i slutet av första, men det blev bättre i andra även om vi inte kom till supervassa lägen, säger Lars-Henrik Karlsson, assisterande tränare i FBSK.

Jimmi Wickström, tränare i Storebro IF, var inte helt nöjd med inledningen.

– Första 30 är bara att glömma. Sedan äter vi oss in i det. I andra gör vi det helt okej och gör vissa delar vi tränat på. Det var en bättre insats mot Södra Vi, men det var många nya positioner och vi har sällan samma lag. Då är det svårt att få igång det ordentligt. Vi hade många borta och är lite brandskattade.

I Frödinge fick Joel Nilsson chansen på topp.

– Han slet som ett djur och fixade situationen där målet uppkom, men hela laget gör en kämparinsats.

I Storebro stack Jacob Almqvist ut när han kom in.

– Han ger trygghet och lugn. Vi hoppas och tror att vi kan få igång honom, säger Wickström.