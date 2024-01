Strulig bussresa, SM-brons och uttagen i All Star-laget: "Stor ära"

Vimmerbykillarna Vilgot Kronstrand och Viggo Mattsson bärgade ett SM-brons när distriktslags-SM avgjordes i Umeå. Vilgot Kronstrand kom dessutom med i turneringens All Star-lag. Foto: Privat

SM-brons och uttagen i turneringens All Star-lag. Den Vimmerby IBK-fostrade forwarden Vilgot Kronstrand imponerade stort när distriktslags-SM avgjordes i Umeå under gångna veckan.

Vilgot Kronstrand och Viggo Mattsson, två Vimmerby IBK-fostrade spelare, spelade under gångna veckan distriktslags-SM för Småland/Blekinge i Umeå.

Uppladdningen var dock inte den mest optimala. Bussresan till Umeå tog 28 timmar då laget fastnade i kön efter en trafikolycka strax utanför Sundsvall på onsdagskvällen.

– Det var en tuff resa upp till Umeå. Det var strax efter Sundsvall som två lastbilar som körde i diket och inte gick att få bort. Personbilar kunde köra förbi olycksplatsen, men bussar och lastbilar fick stå kvar. Vi stod still i kön i elva timmar, från 20 på onsdagskvällen till 07 på torsdagsmorgonen, och resan tog totalt 28 timmar. Det var skönt att bussen var igång under hela tiden som vi stod still. Vi skulle ha varit framme vid 22, men vi kom fram vid 09 på morgonen och fick flytta på första matchen med några timmar. Det var inte den bästa uppladdningen, säger Vilgot Kronstrand.

Utgång i semifinalen

Småland/Blekinge svarade för ett väl genomfört gruppspel med tre raka segrar och 23–7 i målskillnad.

– Vi kom upp i väldigt bra nivå i gruppspelet och vann till exempel över ett favorittippat Uppland, säger Vilgot Kronstrand.

I kvartsfinalen mot Stockholm svarade Småland/Blekinge för en imponerande vändning i mittperioden.

– Vi låg under med 0–2 efter första perioden, vände till ledning med 4–2 i andra och vann till slut med 7–3. Vi gjorde en väldigt bra kvartsfinal, säger Kronstrand, som spelade fram till 1–2 och gjorde 5–3.

Drömmen om SM-guld gick upp i rök i semifinalen mot Västsvenska. Vilgot Kronstrands 3–1-reducering i andra perioden hjälpte föga. Småland/Blekinge föll med 6–2 och fick vända hemåt med ett SM-brons. De delade på bronset tillsammans med Uppland.

– Det är såklart mäktigt att vi tog brons, men vi är missnöjda över att vi inte tog en finalplats. Vi kom inte riktigt upp i nivå i semifinalen.

Vad var det som inte stämde i semifinalen?

– Tempot, att vi inte släppte boll, att vi inte fick in bollarna och att vi missade för mycket lägen.

Uttagen i All Star-laget

Kronstrand svarade för sex mål och sju assist på fem matcher och blev uttagen i turneringens All Star-lag.

– Det är såklart riktigt kul och en stor ära att man får belöning för det man gör på planen.

Vad säger du om din egen prestation?

– Ganska bra. Jag har bra lagkamrater runt mig och de är lätta att spela med. Det flöt på bra direkt i första matchen och det bara fortsatte i alla andra matcher.