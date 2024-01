VIBK VANN PROGRAMENLIGT – EFTER BACKENS KONSTSTYCKE

William Björngard hade all anledning att le efter sitt konstmål hemma mot Ingelstad IBK. VIBK vann med 9–5 i omstarten av division 2. Foto: Ossian Mathiasson

Drygt fyra minuter in i första perioden gav Victor Wall Vimmerby IBK ledningen med 1–0. Några minuter senare var det utjämnat till 1–1 via en styrning framför Jesper Ahnfeldt. När VIBK fick chansen i powerplay kom 2–1. Mattias Zeilon slog en passning över centrallinjen till Jonatan Green, som hittade rätt med ett lågt skott under målvakten. En minut senare utökade Elias Trawtschenko ledningen till 3–1.

En och en halv minut in i andra perioden såg backkollegorna Adam Olofsson och Karl Hjelmland till att göra 4–1. Kalle Hjemland stod för passningen fram till Adam Olofsson. Därefter turades lagen om att ha initiativet i perioder innan Adam Olofsson skrev in sig i målprotokollet för andra gången i afton fram till 5–1.

Vackert zorromål

I numerärt underläge bjöd VIBK-backen William Björngard på en kandidat till säsongens snyggaste mål. På zorro-manér vispade succényförvärvet från Craftstadens IBK upp bollen i bortre krysset och VIBK var i ledning med 6–1 efter två spelade perioder.

När VIBK fick spela med reducerat manskap för andra gången i början av tredje perioden gjorde VIBK mål igen. Jonatan Green satte 7–1, framspelad av John Pettersson.

Med två snabba reduceringsmål tog sig Ingelstad in i matchen och ställningen var 7–3 med exakt halva slutperioden kvar att spela.

William Björngard replikerade snabbt med 8–3. Med fem minuter kvar fick Ingelstad in 8–4 och valde därefter att ta ut målvakten. Det gav önskad effekt då 8–5 kom efter 56.55. VIBK:s Jonatan Green satte 9–5 i det efterföljande anfallet och det blev också slutresultatet.

En smolk i glädjebägaren var att nyttige centern Elliot Kronstrand tvingades av med en befarad armskada i början av andra perioden.